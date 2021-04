Roskilde Kommune forsøger at få Falcks kviktestcentre til at holde åbent i weekenden, da det er her, flest ønsker at blive testet. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Flere muligheder for at blive testet i weekenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere muligheder for at blive testet i weekenden

Roskilde - 19. april 2021 kl. 09:22 Kontakt redaktionen

Weekenderne har vist sig at være der, hvor flest har brug for at blive testet, så derfor vil kviktestcentret i Himmelev Håndboldhal fremover også være åbent både lørdage og søndage klokken 9-19.

Læs også: Kviktest fem dage om ugen i Havdrup

Roskilde Kommune arbejder desuden på, at de øvrige pop-up kviktestcentre i Jyllinge, Gadstrup og Viby også kan holde åbent flere weekenddage fra denne uge, men mangler at få aftalerne helt på plads med Falck, før der kan meldes noget mere konkret ud. Man kan følge med på roskilde.dk/coronatest for at se, hvornår der bliver åbnet for flere tider.

Testcenteret på RUC har sidste åbningsdag tirsdag den 20. april, klokken 9-19. Testcenteret blev primært oprettet af hensyn til de studerende på RUC og Absalon, men da de går over til selv at lave kviktest, er der ikke længere brug for et testcenter.

relaterede artikler

Gymnasieelever tester sig selv 07. april 2021 kl. 15:28

Ny kviktest klar ved RUC 07. april 2021 kl. 11:47

Lange køer til coronatest: Kunne godt gøres bedre 06. april 2021 kl. 14:05