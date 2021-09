Rusperioden, som er nye studerende introduktion til universitetslivet, har traditionelt været en løssluppen affære med gakkede påfund og masser af alkohol. Roskilde Universitet har i en årrække arbejdet på at gøre introduktionen tryg for alle, men i år er der alligevel kommet flere klager over krænkende adfærd. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Flere krænkelsessager ved studiestart på RUC

Roskilde - 14. september 2021 kl. 15:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

De seneste år har der generelt været stigende opmærksomhed på krænkende adfærd, og gennem en årrække har Roskilde Universitet haft fokus på at sikre nye studerende en god og tryg studiestart.

Læs også: Frivillige inden studiestart er som en familie

Alligevel har universitetet oplevet et stigende antal klagesager i forbindelse med de nye studerendes introforløb.

Tre-fire reelle klagesager af forskellig karakter er der tale om ifølge Trine Sand, vicedirektør for uddannelse og studerende.

Det skal ses i forhold til, at cirka 1700 studerende er startet på universitet, men de foregående år har der stort set ikke været sager.

Jurister ser på sager DAGBLADET Roskilde har modtaget oplysninger om én sag af særdeles grænseoverskridende karakter, der er blevet indberettet. Trine Sand genkender beskrivelsen, men kan ikke kommentere den konkrete sag af hensyn til de berørte parter. Men generelt tager Ruc de indberettede sager meget alvorligt.

- Når der er klager og indberetninger, sørger vi for i vores samtaler med de studerende at få behandlet sagen fra alle de sider, der nu er. Vi har nogle jurister, der kigger på sagerne, og om de falder inden for områder, hvor der skal en sanktionering til, siger vicedirektøren.

- Hvad der er årsag til, at der har været et par sager i år, tør jeg ikke sige. Det er vigtigt for RUC, at alle studerende har en god studiestart, for det er i rusforløbet, de lærer hinanden at kende, og det er vigtigt, at det sker i nogle rammer, alle kan være i, fortsætter hun.

Ruc's initiativer mod krænkelser Studiestarten på Ruc er de seneste år blevet reguleret af en række initiativer:

RUC har længe haft en alkoholpolitik, men fik i år en selvstændig politik for rusforløbet. Den siger, at der kun drikkes alkohol klokken 16-02, og at der skal være ”ædru-vagter” til stede.

Rusvejledere gennemgår et halvt års uddannelsesforløb udviklet af studenterrådet. De undervises bl.a. i »RUCs politik om krænkende handlinger«, mobning og chikane-regler.

RUC har arbejdet med klare kommunikationsveje, så de studerende ved, hvor de kan henvende sig, hvis de oplever noget, som skal indberettes.

Rusforløbet er et af fem indsatspunkter i den studiemiljøstrategi, Ruc godkendte sidste år. Det vil sige, at det er noget, hele universitetet forholder sig til.

Sanktionerne for krænkelser følger Ruc’s disciplinærregler. Corona-stemning? Hvert år bruger Ruc lang tid på at forberede en god studiestart i dialog med de studerende, der står for rusforløbet. I år faldt studiestarten sammen med den fulde genåbning af samfundet efter halvandet års coronarestriktioner, men Trine Sand har ikke belæg for at koble det sammen med det stigende antal sager.

- Der har været stor glæde blandt de studerende over at være tilbage på campus, og vi har i år haft særligt stort fokus på en god studiestart, som bringer de studerende sammen, så de kan lære hinanden at kende, siger hun.

Universitetet har en alkoholpolitik og andre regler, der skal sikre en tryg studiestart. De vil dog evaluere rusperioden og se, om det giver anledning til at justere på de rammer, de studerende får næste år.

Flere siger fra Trine Sand mener, at der de sidste måske 10 år er sket et skift på universiteterne, hvor studiestarten har ændret karakter. Der er ikke længere frie rammer for, hvad der kan finde sted af fantasifulde - og potentielt grænseoverskridende - selskabslege.

- Tidligere var der nok færre rammer for studenterorganisationerne i planlægningen af den gode studiestart. Jeg tror, at der er kommet meget stor opmærksomhed på alkoholkultur i det hele taget, og det afspejler sig selvfølgelig også i, hvad vi kan facilitere, siger vicedirektøren.

Det kan Trine Sand kun gisne om, hvorvidt de nuværende sager er udtryk for, at tolerancetærsklen er blevet lavere. At den grænseoverskridende opførsel hele tiden har været der, men at flere nu er bevidste om, at de ikke behøver at stå model til det?

- Jeg tror heldigvis, der er blevet bedre kommunikation med de studerende, så de kan sige fra, når der er noget, de ikke synes er rimeligt, siger Trine Sand.

