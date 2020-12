Se billedserie Anders Laage Kragh holdt styr på målgangen og kunne levere tider til løberne, der var videbegærlige om, både om deres egne og om konkurrenternes præstationer. Her er det Finn Petersen, der bliver opdateret med Franka Søndergaard Pohl som tilskuer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Flere kommer til træning under nedlukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere kommer til træning under nedlukning

Roskilde - 14. december 2020 kl. 17:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Mange idrætsgrene er blevet stækket af de nuværende restriktioner, men orienteringsløb er ikke en af dem, der stadig kan dyrkes - og de benyttede Orienteringsklubben Roskilde sig af og fik afviklet sit klubmesterskab i weekenden.

Læs også: Orienteringsklubben genoptager lørdagsløb

Det foregik dog ikke helt, som den slags plejer, for normalt vil løberne samles både før og især efter løbet for at dele oplevelserne ude fra ruten og for at spise og hygge sammen, men det går ikke for tiden.

- Ved et almindeligt løb sender vi tre løbere af sted hvert eller hvert andet minut. I dag er løberne blevet tildelt et tidsrum, som de skal starte inden for, så vi er sikre på, at vi ikke på noget tidspunkt er flere end 10 personer samlet, siger Anders Laage Kragh, som er formand for klubben, og som ikke selv kom ud at løbe, fordi han var blandt dem, der stod for det praktiske.

Med én starter og én ved målet var der otte løbere i hvert tidsinterval ved starten. Og efter at være kommet i mål var løberne blevet instrueret om at gå til deres biler.

Mange til træninger

Klubmesterskaberne var henlagt til Hvalsø Storskov, hvor orienteringsklubben i Køge benyttede de samme poster til også at afvikle sit mesterskab.

Over 40 Roskilde-løbere var med, hvilket er lidt under det normale niveau - og helt modsat den tendens, der ellers har været i klubben under corona, fortæller Anders Kraag.

- Vi oplever, at der er større tilslutning til vores faste tirsdagstræninger for tiden. Det hænger formentlig sammen med, at fitnesscentre og andre idrætsgrene er lukket ned, og så begynder vi at se nogle lidt oftere, end vi ellers har gjort, siger Anders Kragh.

Indtil videre har den større opbakning om klubtræningen dog ikke resulteret i en medlemsfremgang i klubben, som fejrede 50 års jubilæum sidste år.

Savner konkurrencerne

Men i år har o-løberne manglet noget. Det har ligget tungt med at konkurrere, fordi langt størstedelen af de stævner, der ellers var lagt i kalenderen, har været aflyst.

Kun i kølvandet på sommerferien var der et vindue, hvor det - med ekstra stramme regler - var muligt at holde konkurrencer på tværs af klubber.

Det tvang klubben til at tænke kreativt, og i foråret lykkedes at få afviklet en »corona cup« i Boserup Skov. På den måde kom rigtige mange medlemmer alligevel i skoven med kompas og kort i hænderne.

- Vi lagde en bane op, som man selv kunne printe ud, og så kunne man tage i skoven og løbe ruten, når man selv havde lyst, og lægge sine tider op. Og løbe den igen, hvis man havde lyst, siger Anders Kragh.

relaterede artikler

Prøv orienteringsklubbens baner på egen hånd 27. marts 2020 kl. 08:11

Skovens kinderæg: Hele tre ting på én gang 15. marts 2019 kl. 11:38