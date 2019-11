Hanne Sonneborg er frivillig i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hersegade. Hun oplever flere og flere, som køber genbrugsjulegaver. Det er typisk slips, vaser og nips. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Flere køber julegaver i genbrugsbutikkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere køber julegaver i genbrugsbutikkerne

Roskilde - 23. november 2019 kl. 09:03 Af Inge Strandgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Legetøjsbiler, dukketøj, Lego og tøj. Inden længe er det jul, og under træet ligger der mange fine gaver. Men flere og flere af dem har været brugt før. Sådan lyder det, hvis man spørger i stort set alle genbrugsbutikker i Roskilde.

Læs også: Genbrugsjulegaver er det nye sort

Hanne Sonnenborg er godt i gang med at sortere en bunke tøj i Folkekirkens Korshærs butik i Hersegade, da DAGBLADET kigger ind for at høre om genbrugsjulegaver.

- Jeg har mødt flere familier, der op til jul aftaler, at de kun må give hinanden genbrugsjulegaver. Jeg har også selv købt genbrugsjulegaver en gang imellem, fordi det kan betale sig for folk som mig, der er er gået på pension, siger Hanne Sonnenborg, som også selv har ønsket sig og fået genbrug i julegave.

Hun har blandt andet ønsket sig en kommode, vaser og bøger fra genbrugsbutikker og fået det.

Der er ting man ikke giver Selv om man kan få mange gode genbrugsgaver, så er der dog grænser, hvad man kan give, mener Hanne Sonnenborg.

- Jeg synes egentlig ikke, at der er en grænse for, hvad du må give, og hvad du ikke må give, men jeg ville dog aldrig give sko eller undertøj. Det ville jeg ikke selv synes var specielt lækker at få i gave, siger hun.

Når folk køber julegaver i genbrugsbutikken, så køber de ifølge Hanne Sonnenborg typisk slips, vaser og julenips, og småting til pakkekalendere bliver der købt meget af.

Hos Red Barnet i Gullandsstræde er de typiske julegaver, som bliver langet over disken, legetøj til de mindste børnebørn. Det kan være Lego eller legetøjsbiler.

Hos loppesupermarkedet Kirppu er udvalget særdeles bredt, og der mærker de også, at folk godt kan finde på at købe brugt til jul.

- Det er fedt, at folk er begyndt at købe så meget genbrug, og at de også er begyndt at give genbrug i julegave, det er en virkelig god idé, fortæller Mette Thomsen, som er leder af Kirppus butik på Industrivej.

Mette Thomsen har selv lagt noget brugt legetøj under juletræet til sin nevø.

- Det er fedt, at folk er begyndt at købe så meget genbrug. Vi kan godt mærke, at folk er begyndt at købe julegaver her i butikken, siger leder af Kirppu Mette Thomsen. Foto: Inge Strandgaard



Genbrug og hjemmelavet Hos familien Rosenørn på Bregnevej i Roskilde har de taget ideen med genbrugsjulegaver til sig.

- Vi har besluttet os for kun at give hjemmelavede gaver eller genbrugsgaver, fortæller Rasmus Rosenørn og fortsætter:

- Vi giver genbrugsgaver, fordi det er bare mere personligt, og man lægger meget mere tid i at give gaver.Jeg har fx fået en hjemmelavet del til min guitar. Det var en del, som min far har lavet, og derfor sætter jeg stor pris på den, siger han.

Rasmus Rosenørn er allerede nu godt i gang med årets julegaveidéer.

- Jeg har en plan om, at jeg skal give to store rullepølser til min far i år. Det tror jeg, han bliver glad for, siger han med den tilføjelse, at hans far bor uden for DAGBLADETs udgivelsesområde og derfor ikke ser avisen.

Der findes i alt 13 genbrugsbutikker i Roskilde.

I Rasmus Rosenørns familie er julegaverne hjemmelavede eller genbrug. Foto: Kim Rasmussen