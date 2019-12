Politiet modtog torsdag flere anmeldelser om indbrud i Jyllinge og Ågerup. Foto: Kenn Thomsen

Flere indbrud i Jyllinge og Ågerup

Roskilde - 13. december 2019 kl. 12:49 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre villaer i Jyllinge og to i Ågerup havde ubudne gæster i løbet af torsdagen.

En mand på mellem 15 og 17 år på en ekstraordinært larmende knallert er eftersøgt for et indbrud på Ametystvej torsdag eftermiddag eller aften. Ejeren af huset kom hjem til et endevendt soveværelse, som gerningsmanden var kommet ind i via et opbrudt vindue i en udestue. Umiddelbart lød vurderingen, at intet var stjålet fra soveværelset, som var det eneste rum, gerningsmanden uberettiget besøgte.

Omvendt blev et ukendt antal smykker blev stjålet, da der i løbet af torsdagen var indbrud i et hus på Lindbjergvej. Vinduet til et gæsteværelse blev opbrudt, og samtlige skuffer og skabe i huset blev gennemrodede under indbruddet.

På Baunegårdsvej var alt gennemrodet, og forsvundet var en iPad, et smartwatch, et ur, skjorter, legetøj og kontanter, da et hus havde ubudne gæster mellem onsdag morgen og torsdag aften. Man var kommet ind via et opbrudt stuevindue, og flugten var taget gennem en terrassedør i stuen.

To villaer i Ågerup var i løbet af torsdagen udsat for indbrud. Ved at knække hasperne til et vindue, kom ukendte gerningsmænd ind i en villa på Humlebakken i Ågerup i løbet af torsdag aften. Ejeren af villaen havde intet overblik over, hvad der var stjålet, men der er tegn på færden omkring det opbrudte vindue samt i soveværelset, hvor et walk-in-closet var gennemrodet.

På Ågeruphøj gik turen efter koster gik gennem stuen, soveværelse og badeværelse, da der var indbrud i en villa i løbet af torsdagen. Vejen ind var et opbrudt vindue, mens flugten blev taget via en terrassedør. Der var intet overblik over, hvad der var stjålet ved indbruddet.