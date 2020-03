Der er stadig god plads mellem børnene, der er i nødpasning i dagtilbud og i skoler, men for at sikre, at det også bliver ved med at være tilfældet i en tid, hvor behovet for pasning er stigende, har Roskilde Kommune åbnet yderligere fire børnehuse i dag til nødpasning. Foto: Martin Foldgast

Send til din ven. X Artiklen: Flere forældre får behov for nødpasning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere forældre får behov for nødpasning

Roskilde - 26. marts 2020 kl. 12:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af forældre, der har brug for at trække på den kommunale nødpasning af børn under 10 år, er stigende.

Det er den klare tendens, som Roskilde Kommune kan af aflæse, efter at nedlukningen af mange samfundsfunktioner er tæt på at have stået på i et par uger.

Hvor der i fredags var 39 børn, der blev passet i et dagtilbud, var tallet i går 71, mens antallet af børn, der er i skole/sfo, er vokset fra 23 til 27.

Hidtil har Roskilde Kommune haft ét børnehus åbent til nødpasning i hvert af de syv optageområder, men det øgede behov har ført til, at kommunen i dag forventede at åbne yderligere fire børnehuse til nødpasning for at undgå, at der kommer for mange børn og voksne under samme tag.