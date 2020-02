Se billedserie Koordinator i børnekulturhuset i Algade 31, Line Røijen håber, at de tre fonde vil donere midler til huset, så det kan blive renoveret og ombygget for i alt 20 millioner kroner. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Flere fonde skal give et magisk hus til børnene

Roskilde - 28. februar 2020 kl. 04:55 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden børnekulturhuset på Algade 31 blev indviet i august 2018, har det udviklet sig stille og roligt. Det var fra begyndelsen af planen, at det ikke skulle være nøglefærdigt fra begyndelsen.

Den charmerende gamle bygning var oprindelig klosterforvalterbolig til Roskilde Kloster og er siden blevet brugt til flere andre ting. Alderen trykker på bygningen, som trænger til en genenmgribende renovering, lige som der skal opbygges for, at brugerne får de bedste betingelser.

I sommeren 2019 gav fonden Realdania 200.000 kroner til en forundersøgelse, som skulle finde ud af, hvad børnekulturhusets potentiale er.

- Undersøgelsen peger på, at vi skal have et større beløb end først antaget, siger børnekulturhusets koordinator, Line Røijen.

Algade 31 søgte oprindelig Realdania om 3,5 millioner kroner. Roskilde Kommune har sat det samme beløb af.

- Det fulde projekt koster 15,2 millioner kroner for at udnytte det fulde potentiale inde og ude. Vi har allerede lavet noget, så det kommer til at være et projekt på omkring 20 millioner kroner, siger Line Røijen og fortæller, at Realdania ser mange muligheder i børnekulturhuset.

- De var tæt på at sige ja til 3,5 millioner kroner, men de kunne se mere potentiale. Huset kan blive en spydspids i forhold til andre byer, som kan se, hvordan det kan give liv i bymidten, fortæller Line Røijen, som forklaring på, hvorfor Realdania gav penge til forundersøgelsen, og projektet nu er vokset sig større.

Realdania er stadig interesseret i projektet, men Algade 31 har søgt yderligere to fonde for at skaffe penge nok. Line Røijen forventer, at de får svar i løbet af foråret.

- Vi har en rigtig god dialog med fondene, siger Line Røijen.

Hvis fondene donerer de ønskede penge, vil arbejdet med ombygningen kunne gå i gang i løbet af efteråret.

- Den 3. juli kører Tour de France-feltet lige forbi os. Vi håber, vi er færdige til den tid, så vi kan vise, hvor meget børnene bliver prioriteret her. Men jeg tvivler, siger Line Røijen.

Fantastiske oplevelser Algade 31 er oprindeligt tegnet af arkitekt Richard Bergmann i 1901. Richard Bergmann stod også bag kendte bygninger som Tivolis indgangsparti og Nimb.

- Man kan se, at der er det lidt magiske over de to bygninger, siger Line Røijen og påpeger, at Algade 31 også lægger op til et magisk univers.

Hvis de søgte fonde ikke går ind i projektet, er backup-planen, at der bliver søgt flere fonde.

- Nu er arbejdet virkelig gået i gang. Vi tror på projektet, siger Line Røijen, der glæder sig over, at stadig flere og flere opdager huset og får gode oplevelser med deres børn.

- Det at skabe noget sammen kan være ret fantastisk, eller det kan være magisk at opleve, at børnene skaber noget, fortæller Line Røijen.