Flere corona-test: Lokalt udbrud under kontrol

Lørdag blev det særlige center med Falck, der er indrettet på Plejehjemmet Tofthøjen, nærmest løbet ned. Ventetiden var på et tidspunkt op til flere timer, og i alt nåede 316 at blive testet.

Kommunen beklager, at det af praktiske grunde ikke er muligt også at holde åbent om aftenen. I stedet henvises borgere til at finde andre test-steder på https://coronasmitte.dk/raa.../kort-over-covid-19-