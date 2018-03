Hvis en praktiserende læge går på pension, og ingen overtager praksis må patienterne i stedet på regionsklinik. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Flere byer savner praktiserende læger

Roskilde - 17. marts 2018 kl. 11:01 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være svært at få en tid hos lægen i Region Sjællands større byer. For lægemangel er ikke kun et udkantsfænomen.

- Der er pt. brug for flere læger i Holbæk, Næstved, Ringsted og Greve-Hundige-området. Derfor vil regionen gerne udløse fire nye lægepraksis, siger Nicolai Nicolaisen (S), der er formand for Region Sjællands udvalg for det nære sundhedsvæsen.

Udfordringen er, at byerne vokser, og når flere flytter til, bliver presset på de praktiserende læger øget.

Region Sjælland har også øje for udviklingen i Køge, Præstø samt stationsbyerne Mørkøv, Svinninge og Jyderup i Holbæk Kommune, hvor det også kan blive nødvendigt at opslå endnu et ydernummer til en praktiserende læge.

I Slagelse blev der opslået to nye lægepraksisser i 2016, men kun den ene er blevet besat. I Viby Sj. og Trekroner i Roskilde Kommune kom der en ekstra læge i hver by sidste år.

Hvis en læge går på pension, og det ikke lykkes at sælge praksis til en ny læge, er regionen nødt til at tage over og indgå aftaler mmed firmaer, der ansætter læger.

Senest har regionen fra 1. maj skrevet kontrakt om klinikker i Vordingborg med Falck Lægehuse A/S og i Nykøbing F med Nordic Medicare Group A/S, samt pr. 1. juni i Kalundborg med Nordic Medicare Group A/S.