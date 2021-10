Se billedserie Flere ungeårgange har ikke kunnet debutere på Roskilde Festival de sidste to år, og de ville heller ikke kunne få billet i 2022. Nu har festivalen fundet en (for)løsning, der giver plads til 5000 unge. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Flere billetter til Roskilde Festival - men kun til dem her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere billetter til Roskilde Festival - men kun til dem her

Roskilde - 12. oktober 2021 kl. 12:01 Af Kristian Thomas Jørgensen Kontakt redaktionen

5000 ekstra billetter bliver sat til salg til næste års Roskilde Festival, så antallet af partoutbilletter stiger til 85.000.

Læs også: Popdronning klar til Roskilde Festival

Alle kan ikke gøre brug af de nye billetter, som kun er til unge under 25 år.

Festivalen lancerer ungebilletterne for at tilgodese de ungeårgange, der ikke kunne få festivaldebut i 2020 og 2021, men også får svært ved at sikre sig billet i 2022, hvor der er venteliste til de få billetter til salg.

- Vi har knoklet for at finde en løsning, så vi kunne skabe rum for de unge, der er gået glip af begivenheden og har været lukket ned de sidste to år, hvor de er gået glip af så uendelig meget. For os er det en klar prioritet, at Roskilde Festival også fremadrettet er det ungdomskulturelle samlingspunkt herhjemme, siger Signe Lopdrup, direktør for Roskilde Festival.

Giver ikke plus Langt de fleste har valgt at beholde 2020-billetten, så den giver adgang til Roskilde Festival 2022. Kun 5000 billetter er blevet refunderet.

De 5000 billetter bliver sat til salg på torsdag, mens de nye ungebilletter bliver solgt fra 30. november.

Roskilde Festival har trukket den med at sætte de refunderede billetter til salg, fordi de siden det tidlige forår har forsøgt at finde en løsning for de unge.

Samtidig kunne festivalen ikke reservere de 5000 refunderede billetter til de unge af respekt for det dedikerede publikum, der nu i flere år har stået på venteliste til at få en billet.

Løsningen blev de 5000 ekstra billetter.

Opjusteringen fra 80.000 til 85.000 partoutbilletter handler ikke om at sikre ekstra indtægter til den coronaramte festivalkasse.

- Først og fremmest kommer det til at koste os penge at udvide kapaciteten. Det er ikke, fordi vi har skulle lette på vores økonomi, det er simpelthen fordi vi vil have så mange som muligt med af dem, der ikke har haft mulighed for at købe billet til festivalen de sidste år, siger Signe Lopdrup.

Skal finde plads Roskilde Festival kan nemlig ikke bare lukke 5000 gæster mere ind på festivalpladsen, uden det vil gå ud over oplevelsen.

Derfor arbejder de nu med at lave nogle ændringer, der skal give mere plads.

- Vi har givet os selv den opgave, at vi skal skabe plads til de 5000 ekstra. Det betyder også, at vi nogle steder skal kigge særligt på vores arealer og vores pladsindretning. Det er det rum, vi er overbeviste om, at vi kan finde, og derfor kan vi sætte de ekstra billetter til salg, siger festivaldirektøren.

Nogen skæres fra Derudover er Roskilde Festival nu ved at se på, hvor der kan blive skåret ned på deltagerantallet på andre fronter end de 85.000 gæster med partoutbillet.

Hvor mange og hvilke deltagere, der kan sies fra, er endnu uvist. Det kan være alle vegne i en bred palet af festivaltilknyttede, som spænder fra overnattende frivillige til partnere og leverandører, som har deres gang på Dyrskuepladsen i den travle sommeruge.

- Vi er en by på 130-145.000 mennesker, når vi er i afvikling, så vi har stillet os selv den opgave at kigge på tværs af alle kategorierne, siger Signe Lopdrup.

relaterede artikler

Festival tager tilløb til nye tiltag i 2022 18. september 2021 kl. 08:21

Prisstigninger er den store joker for Roskilde Festival i 2022 18. september 2021 kl. 06:52

Roskilde Festival kommer med ny festival 14. september 2021 kl. 09:00