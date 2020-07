Flere biler hærget: Biler udsat for hærværk ved stationen

Politiet vil gerne høre fra personer, der i løbet af lørdag aften og søndag morgen har set mistænkelige personer omkring parkeringspladsen ved Røde Port og den lille parkeringsplads ved siden af Roskilde Station. Søndag formiddag fik politiet nemlig en anmeldelse om, at flere bliver havde været udsat for hærværk. Tre biler på parkeringspladsen ved Røde Port havde fået knust ruder, og det samme var gældende for tre biler på parkeringspladsen ved Jernbanegade 1D. Politiet hører gerne fra personer, der bilerne på de to parkeringspladser, eller som har hørt rudeknusningen. Politiet kan kontaktes på 114, hvis man har set eller hørt noget i forbindelse med rudeknusningen.