Flere år før badevand atter kan måles rent

Hvornår skal badeglade borgere forvente at kunne bade i Salvadparken og Lille Valby Strand ved Roskilde Fjord uden at skulle tænke på, om badevandet nu også har badevandskvalitet?

- I forhold til målinger af badevandkvalitet, så er der det at sige, at de målinger, vi regner badevandskvalitet ud fra, er et gennemsnit af de seneste fire års målinger. Så der går faktisk fire år, før vi i målingerne kan se, om det, vi har gjort, har en effekt. Ved Salvadparken har vi fx afskåret en ledning fra at udlede. Hvilken effekt får det? Og ved Lille Valby Strand har vi ikke længere vandet fra renseanlægget i Ågerup. Hvad effekten er af det, venter vi fortsat på at se, siger Karim Arfaoui (S), formand for udvalget.