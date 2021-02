Flemming Damgaard fylder 70 år: En god mand for vores område

- Flemming har altid arbejdet godt og ihærdigt for vores lokale område, og det respekterer vi ham meget for.

Fødselaren er højt respekteret, fordi han i så mange år har arbejdet utrætteligt for sit område og de mennesker, han har været valgt til at repræsentere. På den måde er Damgaard en af de 'ildsjæle', der får det danske demokrati til at fungere med en stor indsats.

Diger og fut-tog Blandt de sager, hvor han gennem årene har ydet en bemærkelsesværdig indsats, er arbejdet for at få kystsikring til Jyllinge-området og trafik-forholdene i Roskilde-området.

Her hopper han ikke på det første og bedste S-tog, der bliver stillet i udsigt. Ud fra sin lange erfaring med trafik-politik ved Flemming nemlig udmærket godt, at så risikerer Roskilde let at miste nogle af de mange gode regionaltog, der nu kører.