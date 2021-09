Se billedserie Katharina Oravsky Sandström er læge og forsker, og nu er hun også forfatter. Hun har udgivet bogen »Flamingokvinden« og håber, at den kan være med til at nedbryde nogle af de fordomme, som sygemeldte og kronisk syge møder. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Flamingokvinden skal aflive fordomme om usynlige sygdomme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Flamingokvinden skal aflive fordomme om usynlige sygdomme

Roskilde - 14. september 2021 kl. 18:44 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

I 2019 skrev Katharina Oravsky Sandström en kronik i Politiken. Den handlede om at være sygemeldt med stress, og den fik en del opmærksomhed og gav hende mod på at skrive mere. Nu har hun netop udgivet bogen »Flamingokvinden.«

- Det gik op for mig, at jeg kunne skrive noget, der interesserer andre, fortæller Katharina Oravsky Sandström, som altid har skrevet for sig selv og har en far, der er forfatter.

Som navnet antyder, er Katharina Oravsky Sandström fra Sverige, men hun bor med sin familie i Ågerup. Hun arbejder på Psykiatrisk Center Glostrup i en forskerstilling.

- Denne her bog skrev jeg, da jeg havde et andet job i en deltidsstilling. Jeg har taget ekstra ferie og orlov uden løn for at skrive, fortæller Katharina Oravsky Sandström og oplyser, at hun begyndte at skrive i 2019, så det har taget omkring to år at skrive bogen færdig.

- Jeg har prøvet at lave nogle helhedsfortællinger. Jeg vil gerne give et helhedsbillede af, hvad det betyder at blive syg. Uanset hvad du fejler, så er du et helt menneske, siger Katharina Oravsky Sandström og forklarer, at eksempelvis en sygemelding med ondt i ryggen kan gå udover relationer, arbejde, økonomi, selvbillede - altså hele en persons eksistens,

- Det tænker folk ikke altid på. De siger: »Tag nogle piller,« siger Katharina Oravsky Sandström, som gerne vil give en forståelse for, hvordan det kan være at være sygemeldt, kronisk syg og miste sin arbejdsevne og være bruger af det offentlige system.

Usynlig på dårlige dage Katharina Oravsky Sandström har delt bogen op, så første del er fem noveller, mens anden del er lettilgængelige fakta om især de psykiske tilstande, som bliver berørt i fortællingerne, samt om de samfundsmæssige systemer, som kan være relevante, når man har brug for hjælp.

- Hovedformålet er 100 procent at komme nogle fordomme til livs. De fleste mennesker vil gerne arbejde og have noget at fortælle til familiesammenkomster. Det går jeg op i. Der er så mange fordomme. Mange lidelser er usynlige og svingende. En dag kan man have det godt, og det er her, folk ser dig, men de ser dig ikke de tre dage, hvor du ligger og har det skidt, siger Katharina Oravsky Sandström.

»Flamingokvinden« henvender sig til alle med interesse for det hele menneske, helbred og samfund. Det gælder ikke mindst for personer, som selv er patienter eller pårørende, samt professionelle og studerende inden for det sundheds- og socialfaglige område.

Håber på flere bøger Katharina Oravsky Sandström fortæller, at novellerne er ren fiktion, men hun er blevet inspireret af nogle af de skæbner, hun har mødt gennem sit arbejde.

- Når man sidder som læge og lytter til andre, kan man mangle et sted at læsse af, siger Katharina Oravsky Sandström og fortæller, at skriveprocessen også har været en bearbejdning af de ting, hun har hørt.

Det har ikke været helt nemt at finde et forlag, fordi »Flamingokvinden« blander fiktion og fakta.

- De større forlag kunne godt lide den, men kunnne ikke se, hvor den ville passe ind i deres sortiment, siger Katharina Oravsky Sandström, som har fået bogen udgivet på Forlaget Hedwig.

Nu, hvor bogen er udgivet, skal Katharina Oravsky Sandström også give slip på den.

- Det er lidt skræmmende. Nu har alle en mening om den, siger hun og indrømmer, at det også er dejligt, at den er udgivet.

Katharina Oravsky Sandström har to bøger liggende, som måske også bliver udgivet på et tidspunkt.

- Jeg håber, jeg får udgivet mere. Det er ren skønlitteratur, men der vil være lidt samfundskritik. Det er det, jeg går op i, siger Katharina Oravsky Sandström, som også vil hive sin erfaring fra sundhedssektoren ind igen.