Se billedserie Sølvsmedekunstnerne Elisabeth Schlichting og Steen Jespersen fra Gulddysse Kulturgård har været med til at lave dette vægur, som nu hænger i Jyllinges nye kulturhus, Fjordglimt.

Fjorduret på plads: Hele byen får glæde af det

Roskilde - 13. oktober 2021 kl. 05:47 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Gulddysse Kulturgård og det nye kulturhus Fjordglimt blev tirsdag eftermiddag splejset sammen og deler nu sølvtøj. Kunstnere og repræsentanter fra Gulddysse Kulturgård overrakte nemlig et vægur til Fjordglimt.

Læs også: Fjordglimt har 70 frivillige klar i café med kaffe og kage

Uret er fyldt med Jyllinge-symbolik. Der er tydelige referencer til ål, fjord, får og musik. I midten af uret ses et kort over Lilleø lavet i oxideret kobber. Urskiven er af havblåt plexiglas.

Det var formændene for de to kreative frivillige foreninger, Ole Hannecke og Marianne Druedahl, som kravlede til tops på wienerstigen for at hænge uret på plads.

Lavet til Jyllinge Festival Uret er ud over symbolikken allerede fyldt med Jyllinge-historie, for det var slet ikke meningen, at det skulle være havnet på Fjordglimt.

- Uret havde vi faktisk lavet til Jyllinge Festival 2020. Vi laver kunstværker til festivalen hvert år. De bliver bortaktioneret, men uret her nåede aldrig på auktion, for der var ikke i auktion i 2020 og heller ikke i år på grund af corona. Så vi tænkte lidt ud af boksen og blev enige om, at uret ville passe ganske godt ind her på Fjordglimt, fortæller Marianne Druedahl, formand for Gulddysse Kulturgård.

Seks kunstnere Seks af kulturgårdens kunstnere har været med i skabelsen af uret. Det er Poul Erik Hansen, Steen Jespersen, Guri Kolding, Anni Fog, Berit Ingemann Nielsen og Elisabeth Schlichting. Tre af dem var tilstede ved overrækkelsen af uret.

- Det har i den grad været et samarbejde. Da vi skulle have sat de små kunstværker fast på urskiven, var vi fire mand, to til at sætte på og to til at holde øje med, at tingene sad præcist som de skulle, siger Elisabeth Schlichting.

- Jeg er så glad for, at uret er havnet her. Her får hele byen glæde af det. Ved en auktion var det nok endt i et privat hjem. Her får det mulighed for at blive en del af den Jyllinge-historie, som uret fortæller, og alt det, som uret fortæller om, kan ses lige uden for døren her på Fjordglimt, siger Steen Jespersen.

Grobund for samtaler Formand for Fjordglimt, Ole Hannecke, er også glad for gaven.

- Den passer så flot ind og når folk kommer og handler i vores cafe, så vil de se det, og det vil forhåbentlig skabe grobund for gode samtaler, siger han.

Café og Kulturhus Fjordglimt har selv en lang historie. Det var byens første forsamlingshus - og badminton-sal. Derefter blev det til byens brugs efterfulgt af Børnehaven Fjordglimt, og så blev det til Fjordmuseet, inden det nu er blevet til kulturhus.

