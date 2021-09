Se billedserie Lene Hannecke, Marianne Thompson, Birgith Hyldgaard og Lisa Jensen er bare nogle af de mange frivillige, som har meldt sig til at stå for caféen i Jyllinges nye kulturhus og cafe, Fjordglimt, som nu er åben.

Send til din ven. X Artiklen: Fjordglimt har 70 frivillige klar i café med kaffe og kage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fjordglimt har 70 frivillige klar i café med kaffe og kage

Roskilde - 03. september 2021 kl. 13:39 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det kan godt være, at torsdag var den store festdag for Jyllinges nye kulturhus og café, Fjordglimt, men det er nu, at huset skal stå sin prøve, og de omkring 70 frivillige - hovedsageligt kvinder - som har meldt sig til at »arbejde« i caféen, skal vise, hvad de er gjort af.

Og der er ingen tvivl om, at de glæder sig.

- Vi håber på at se rigtig mange. Der vil jo altid være kunst udstillet i huset, så der er noget spændende at se, og så skal vi have rigtig gang i salget af diverse kaffe, kage, boller, og hvad vi ellers kan sætte på menuen, siger Marianne Thompson, en af de frivillige.

Personligt glæder hun sig bare til at opleve nogle af de ting, som Fjordglimts eventgruppe kommer med. Alene i efteråret er der planlagt fem strikkecaféer, to gange fællessang, en bogcafé, to fællesspisninger, Fjordens Dag og affaldsindsamling.

En anden, som kommer til at stå i caféen, er Birgith Hyldgaard.

- Jeg tror, det bliver rigtig godt. Personligt håber jeg, vi kan få noget it-cafe, måske en madklub for mænd, og så tygger vi lidt på, om vi skal starte en række sammenkomster, hvor man kan komme og reparere sit tøj, siger hun.

Glad for opbakning

Lene Hannecke har været med i hele forløbet. Hendes mand Ole er formand for det nye kulturhus, og Lene er meget glad for den opbakning, der har været til Fjordglimt.

- Det har været rigtig dejligt at mærke opbakningen fra byen. Jeg har faktisk været overrasket over, hvor meget folk har interesseret sig for det, siger hun.

Fjordglimt bliver muligt at leje, hvis man er en forening og skal holde et arrangement, men stedet bliver ikke til private fester eller muligt at leje for virksomheder.

Fjordglimts café kommer til at have åbent onsdag, fredag, lørdag og søndag fra klokken 10 til 20. Her kan alle kigge forbi. Vil man være frivillig, så har man tre vagter a fire timer om måneden.