Der blev kippet med flaget, da der i går blev holdt et lille formelt rejsegilde på Fjordglimt, Jyllinges kommende café og kulturhus. Til januar håber de frivillige på at rykke ind og begynde at sætte i stand.

Fjordglimt håber på første arrangement næste sommer

Jyllinges nye café og kulturhus tager stille og roligt form. Mandag var der rejsegilde, og det var en tilfreds formand, Ole Hannecke, som kunne trække en streg i sandet.

- Vi har »misbrugt« en masse frivillige indtil nu, og det går faktisk rigtig godt. De eneste overraskelser, vi er stødt på, er for 2600 kroner råd, så det må siges at være billigt sluppet. At huset også har vist sig at være lidt skævt er vel dårligt en overraskelse, husets alder taget i betragtning, siger han efterfølgende til DAGBLADET.

Når arbejdet med tag og murværk er færdigt, så kommer der nye vinduer i, og efter at have talt med folk med en lang historie i byen er valget faldet på, at murværket skal være gult, og vinduerne skal være dannebrog i grønne farver. Faktisk skal facaden gerne ligne facaden på Jyllinges første skole, som ligger næsten skråt over for i Bygaden.

Der er i øvrigt 24, som har meldt sig til den frivillige håndværkergruppe.

- Vi håber at kunne gå i gang med arbejdet til januar, og så er det min forhåbning, at vi kan holde vores første arrangement næste sommer, forklarer Ole Hannecke.

Ser man på det store rum i Fjordglimt, så var det meningen, at rummet skulle have lavt til loftet, men nu bliver det i stedet til kip.

- Det skyldes noget af alt det arbejde, kommunen har lavet. Det viste sig, at vi kunne spare nogle penge ved at gå til kip. Besparelsen kommer ved, at vi selv isolerer og sætte troldtek-plader op. Det hele klarer vi indefra, siger Ole Hannecke.

Det er formandens forhåbning, at kulturministeren har lyst til at åbne stedet næste sommer.

- Når hun forhåbentlig snart er tilbage på job, så vil jeg ønske, at Joy Mogensen havde tid og lyst til at åbne huset. Hun kan selv vælge dato og tidspunkt, siger Ole Hannecke.

Badminton og film

Nu hvor den store sal får loft til kip, så er der kommet en sjov gammel feature til syne. Huset blev nemlig holdt sammen af nogle jernstivere, som har været gemt væk i det lave loft. Huset havde en gang loft til kip. Det var dengang, hvor der blev spillet badminton i lokalet, og ældre lokale kan berette om, at jernstiverne hang i vejen, og fjerbolden ofte ramte dem. Stiverne fungerede heller ikke specielt godt dengang, der var filmforevisning i lokalet. Der blev det store filmapperat nemlig stillet op i et hul i gavlen på 1. sal, og så blev der vist film på et stort lærred.

- Stiverne var i vejen, så det var med striber hen over lærredet, fordi stiverne kastede skygger, fortæller Ole Hannecke.

Plads til nationalparken

56 har meldt sig til cafégruppen i det nye kulturhus, og Ole Hannecke drømmer om flere forskellige arrangementer.

- Det første arrangement bliver noget udendørs. Men jeg drømmer selv om et stort julemarked, og så er jeg død-god til bankospil, siger han.

Selv om kulturhuset er kommet godt fra land, så er der stadig lang vej, også økonomisk. I første omgang går foreningen efter at få lavet det store fællesrum i stand, og så må de tilstødende lokaler komme.

En af dem, som har spyttet penge i projektet, er Nationalparken Skjoldungernes Land, som får base i huset til deres aktiviteter ud i nationalparken.

- Vi vil gerne lave ting omkring fjordens fugleliv, og vi skal have kikkerter her, så alle kan se fuglene. Vi kommer også til at have noget omkring holmene, deres navne og deres historie, siger Mikkel Ege, projektleder fra nationalparken.

Foreningen har netop fået brugsretten på huset de næste 10 år.