Fjorden bugner af fisk: Derfor er der så mange forskellige

- Den bedre sigtbarhed sender solens stråler længere ned i vandet. Det betyder, at der i dag er mere havbund, som får glæde af sollyset, og som dermed kan og er grobund for planteliv. Det er specielt ålegræsset, vi kan se, der har bredt sig over meget større og dybere områder. Det giver levested til mange små fisk, og så følger de større fisk naturligvis efter, siger Mads Christoffersen

For at hjælpe fiskene i Roskilde Fjord, har DTU Aqua, Roskilde- og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), Dansk Amatørfiskerforening (DAFF), Fishing Zealand og Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord indgået et tættere samarbejde, hvor de blandt andet vil arbejde for, at fjorden bliver så ren, at ålegræsset kan vokse helt ud til fem meters dybde frem for som i dag, hvor græsset strækker sig ud til cirka fire meters dybde.