Fors A/S er i gang med at udvide fjernvarmenettet i Himmelev. Foto: Alex Nyborg Madsen

Fjernvarmen spreder sig

Roskilde - 05. januar 2018 kl. 19:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere end 200 borgere i Himmelev har ifølge forsyningsvirksomheden Fors A/S valgt at sige ja til at blive sluttet til det store fjernvarmenet, og endnu flere ser ud til at komme til i 2018.

- Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser på vores fjernvarmeudvidelse. Derfor fortsætter vi med at udvide fjernvarmenettet, fortæller projektleder Gritt Jakobsen fra Fors A/S.

Siden 2013 har Fors A/S arbejdet på at udvide fjernvarmenettet i Himmelev. Lige nu er Børnehøjen og St. Valbyvej ved at blive afsluttet, og der er fuld gang i arbejdet på Himmelev Sognevej. I det nye år venter Fynsvej, Haraldsborgvej, Strandparken, Strandhøjen og Nordhøjen.

Beboere på de veje i Himmelev, hvor Fors A/S lægger fjernvarme ind i 2018 kan spare mange penge ved at koble sig på fjernvarmenettet, inden eller mens det bliver lagt i jorden. Fors A/S giver nemlig en rabat på cirka 40.000 kroner.