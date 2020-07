Fjernvarmen rulles ud i sidste del af Himmelev

Snart er der mulighed for at lukke det sidste gas ud af Himmelev, når Fors tilbyder grøn fjernvarme til de knap 900 boliger, der endnu ikke har fået fjernvarme.

Det er nu blevet vedtaget, at det sidste, store område i Himmelev med gas som varmekilde skal forsynes med nem og klimavenlig fjernvarme. På Fors A/S' bestyrelsesmøde blev det besluttet, at resten af Himmelev skal have muligheden for at blive tilsluttet byens store fjernvarmenet.