Fjernvarme i Roskilde skal inspirere resten af EU

- Store dele af bygningsmassen i EU er ikke koblet op på fjernvarme, og det er både dyrt for forbrugerne og sort for klimaet. Derfor håber jeg, at Fors A/S kan tjene som et stærkt eksempel på, hvordan vi kan rulle bæredygtig fjernvarme ud til forbrugerne i de lande, hvor man særligt fyrer med kul og andre forurenende energikilder, siger hun.

- Mange steder i lande som Polen fyrer man stadig med gammeldags brændeovne og oliefyr for at holde varmen om vinteren, og det er slet ikke i tråd med vores grønne ambitioner. Der er brug for innovation og nytænkning, og derfor glæder jeg mig til at kunne fremhæve Fors A/S over for mine kolleger i Bruxelles, så flere kan se potentialet i at forsyne forbrugerne med grøn fjernvarme, siger hun.