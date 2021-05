Se billedserie Fitness OK-holdet, med Oliver Filthuth i forgrunden, kan endelig efter 148 dages venten, atter byde fitness-folket indenfor. Foto: Kim Rasmussen

Fitnesscentre genåbner: Det hammer hammer fit

Roskilde - 06. maj 2021

Det hammer hammer fedt, nu kan du blive fit, for torsdag genåbnede landets fitnesscentre efter 148 dages nedlukning.

Det blev fejret i Fitness OK på Københavnsvej, som var tidligt på færde og allerede slog dørene op klokken fem i morges, hvor ejer, Oliver Filthuth, kunne byde den første morgenfriske gæst velkommen indenfor med røde balloner og friske maskiner at træne på.

Som et spændt lille barn var det ikke meget søvn, Oliver havde fået. Bare fire en halv time, men det var det hele værd, for i dag var en stor dag.

Normalt plejer fitnesscentret ellers at have rigeligt at lave om morgenen, da mange folk gerne vil nå at træne, inden de tager på arbejde, men ikke i dag.

- Det er gået stille og roligt. Der har vel været omkring 25 glade træningsgæster i de timer, vi hidtil har holdt åbent i. Jeg tror på, at eftermiddagen vil blive travl, når folk har fundet ud af, at vi altså har åbent igen, lød fra Oliver Filthuth, da avisen var forbi ved ni-tiden.

Sved på panden Der var ikke noget at sige til, hvis sveden piblede hurtigt frem, konditionen haltede, og vægtene var af færre kilo end tidligere, fordi det trods alt var over fem måneder siden, at fitness lukkede ned. Det nye fitnesscenter åbnede allerede tilbage i marts 2020, men på grund af nedlukningen har Fitness OK ikke haft mange åbningsdage.

Noget var dog stadigvæk ved det samme - nemlig at maskinerne skulle afsprittes efter brug. Dette kunne gøres i de spritnye kopholdere, som var blevet installeret i nedlukningsperioden.

En af de træningsglade brugere denne morgenstund var 60-årige Flemming Mortensen.

- Det er dejligt igen at kunne træne med de lidt tungere vægte. Jeg har hjemmetrænet lidt for at holde genoptræningen ved lige, men det er ikke det samme, for du mangler det sociale, og vægtene er også mindre derhjemme end her, pointerer han.

Retningslinjer mangler I det hele taget var Fitness OK glade for at være i gang igen, men de havde endnu ikke modtaget de retningslinjer, som myndighederne havde lovet at sende dem.

Af den grund måtte fitnesscentret sjusse sig frem til, hvordan og hvorledes. Løsningen blev god afstand og maks. 25 brugere ad gangen, som er det indendørs forsamlingsloft netop nu. Det gjorde, at det 1500 kvadratmeter store fitnesscenter synede meget dødt,

Ellers var genåbningen forløbet fredeligt, og folk var meget ivrige for at vise deres coronapas ved skranken.

- Der var ingen problemer med coronapasset. Det virker til, at folk har styr på den del allerede, så det er kun dejligt, at vi ikke skal afvise folk af den grund, fortæller den 23-årige fitnessejer.

Eneejer og nye sale Fitness OK startede oprindeligt med tre ejere i Kenneth og Barbara Jensen samt Oliver Filthuth, men sådan er det ikke længere. Tilbage i november overtog Oliver selv hele ejerskabet. Det skete fuldstændig udramatisk og uden sure miner.

- Der var bare tale om et interesseskifte. Kenneth og Barbara ville gerne have fokus på andre opgaver, så derfor tog jeg selv over og ansatte en ny manager i Mads Pedersen. Vi skiltes på god fod, forklarer Oliver Filthuth.

Henover nedlukningsperioden havde Fitness OK ikke ligget på den lade side. Ved genåbningen i dag kunne brugerne stikke hovedet ind i den nye spinningsal og træne i et helt nyt ventilationssystem. Noget var dog ikke nået at blive helt færdigt. I fitnesscentret bagende var håndværkerne stadigvæk i gang med at arbejde på væggene, som skulle ende med at blive til en stor squatstation.

Selv om Fitness OKs medlemmer ikke har udmeldt sig i stor stil, ved Oliver Filthuth godt, at den kommende periode bliver vigtig.

- Det er klart, at vi er lidt spændte på, om folk fortsat vil dyrke fitness i et center, når mange er blevet grebet af udendørs træning, eller selv har investeret i vægte derhjemme, siger han

Fitnesscentret holder åbent fra klokken fem til 22 i hverdage og fra klokken syv til 20 i weekenden.