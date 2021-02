Fiskekonkurrence holdes online igen

Keld Juul Michaelsen viser, hvordan man sætter en havørred fri efter at have fanget den.

Roskilde - 28. februar 2021 kl. 13:14 Kontakt redaktionen

Sidste år fik Covid-19 skovlen under forårsudgaven af Fjordlandet Open, men sådan bliver det ikke i år, hvor den 11. udgave af den store fiskekonkurrence gennemføres i weekenden 19.-21. marts. Den afgørende forskel bliver dog, at Fjordlandet Open ligesom i efteråret holdes som en online fiskekonkurrence, da folk stadig ikke må være samlet i stort antal.

Det betyder ikke, at deltagerne skal sidde hjemme foran computeren og fiske, men i stedet opfordres til at tage ud sammen med deres nærmeste lørdag og søndag for at fange den længste havørred i Roskilde Fjord eller Isefjorden.

Fjordlandet Open er Danmarks eneste »catch & release«-kystkonkurrence, hvilket er det engelske udtryk for »fang og genudsæt«. Derfor skal man ikke have fangsten med til præmieoverrækkelsen, men blot tage et par fotos af havørreden samt måle længden - og så kan man genudsætte havørreden i fjorden igen, hvis man har lyst. Derefter indsendes fangstbillederne til arrangørerne, hvorved fangsten indgår i konkurrencen.

Man behøver ikke at have en lang lystfiskerkarriere bag sig for at deltage, og der er god mulighed for at vinde nogle særdeles flotte præmier, der i år er sponsoreret af Geoff Anderson.

Årets udgave af Fjordlandet Open bliver drevet i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Roskilde og Omegns Lystfiskerklub, #plasticinthebasket og Fishing Zealand.

Sideløbende med fiskekonkurrencen holdes som vanligt også en fotokonkurrence samt en affaldsindsamling, hvor man også kan vinde en præmie, hvis man indsender et billede af det indsamlede affald.

Man kan finde meget mere information samt tilmeldingen på konkurrencens hjemmeside: fjordlandetopen.dk - og på konkurrencens facebook-side