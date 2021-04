Firma blev et dyrt bekendtskab for haveejere, som mener de er blevet fuppet

For 15 år siden købte Sanne Veng Secher og Jesper Secher et hus i Dalby. Lige siden har de følt sig kronisk bagefter med haven, hvis fulde potential de - trods mange gode hensigter - aldrig har fået udnyttet helt. Så sidste år besluttede parret, at nu skulle de være - og de tog fat i Roskilde-firmaet Concept Gardens for at få dem til at forestå forvandlingen af deres have.