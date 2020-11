Sådan så det brændende bjerg med haveaffald ud for en måned siden. Foto: Kim Rasmussen

Firma bag vulkanbranden: Politianmeldelse på forkerte konklusioner

Roskilde - 19. november 2020 kl. 15:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter længere tids sabelraslen gør Roskilde Kommune nu alvor af at melde Solum til politiet for ikke at have levet op til de vilkår, den skulle - blandt andet den miljøgodkendelse, som virksomheden fik i 2017. I miljøgodkendelsen pålægges Solum at indhente alle fornødne tilladelser, hvilket ifølge en redegørelse fra Roskilde Brandvæsen ikke er sket. Dertil kommer, at oplaget af brændbart materiale også var betydeligt større, end fx lokalplanen tillader.

I Solum vækker udsigten til en politianmeldelse ikke begejstring. Her mener man fortsat, at kommunen selv har været med til at skabe problemet.

- Solum overholder alle de regler, som vi skal overholde - og vi søger og har søgt de tilladelser vi skal. Vi har flere gange gjort opmærksom på, at vi under corona har modtaget helt vilde mængder have- og parkaffald, ligesom vi har spurgt Roskilde Kommune, om de har et andet sted i kommunen til os. Desværre oplever vi, at vi får tæt på nul hjælp, når vi beder om den. I stedet mødes vi med påbud og politianmeldelser - i øvrigt påbud og anmeldelser, som vi gang på gang kan tilbagevise, siger Solum-direktør Christian Christensen i en pressemeddelelse.

Tvunget af kommunen Han peger på, at Solum gennem en længere periode har bedt kommunen om lov til at bruge hele virksomhedens areal, så bunkerne med både kompost og biobrændsel ikke bliver så store.

- Kommunen mener jo, at bunkerne er blevet for høje. Men vi har jo netop søgt dialogen med kommunen om at få lov til at bruge mere af vores areal, så de ikke bliver høje. Men det er kommunen, som blokerer for det, siger Christian Christensen.

- Især i starten af coronaen har det presset os, fordi kommunen jo samtidig insisterer på, at intet hos os må lugte. Dermed tvinger de os til at tage imod have- og parkaffaldet fra kommunens borgere med det samme, så det ikke kommer til at ligge lugte. Så med den ene hånd presser de os til at gøre noget og med den anden hånd kræver de os politianmeldt for præcis det, som de presser os til. Det er altså ikke en ordentlig måde at drive forvaltning på, siger Christian Christensen.

Borgmester Tomas Breddam (S) har tidligere afvist, at kommunen har et medansvar for, at der har ligget for meget affald på Solum.

- Det er Solums ansvar at overholde den gældende lokalplan og kontakte brandvæsenet, hvis de opbevarer meget brandbart affald. Der kan der ikke herske nogen tvivl om, sagde Tomas Breddam til Dagbladet i oktober.

Mangler ingenting Christian Christensen afviser, at Solum har forsømt at søge brandvæsnets tilladelse.

Ifølge Roskilde Brandvæsens redegørelse, gjorde beredskabet allerede i januar 2016 både Solum og kommunens miljøafdeling opmærksom på, at der som følge af en ny miljøgodkendelse til Solum skulle laves en revideret beredskabsplan.

Brandvæsnet rykkede for det i januar 2018, men ingenting skete. Ifølge redegørelsen er den seneste beredskabsplan, som brandvæsnet har modtaget fra Solum, fra 2015, dvs. før den seneste miljøgodkendelse. Men det billede kan Christian Christensen ikke genkende.

- Vi har i 2017 haft dialogen med brandvæsnet, og fra vores side mangler vi ikke at levere noget. Det er jo de offentlige myndigheder, der skal sikre, at de får færdigbehandlet en sag. Det er ikke os som virksomhed, der skal rykke hverken kommune eller brandvæsen for at blive færdige. Så hvis de mener, at de ikke har fået udstedt en tilladelse endnu, så må de jo kigge indad for at se, hvor deres egen sagsbehandling er gået i stå. Det kan aldrig komme til at ligge en privat virksomhed til last, at en kommune ikke har styr på deres udstedelse af tilladelser, siger Christian Christensen.

- Vi vil rigtig gerne være en grøn mønstervirksomhed i Roskilde Kommune. Men vi synes godt nok, at kommunen glemmer at lytte til den ekspertise, vi har, når det gælder om at hjælpe borgerne med at komme af med deres mange ton grønt have- og parkaffald, siger Christian Christensen.

