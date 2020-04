Det er dette område, som ikke lovligt kan bruges til motortræf, før Roskilde Kommune har vedtaget et nyt lokalplantillæg. Der er lagt op til en endelig beslutning i maj, men den beslutning blev taget, før forbuddet mod store forsamlinger blev forlænget til 1. september. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fire partier: Lovliggørelse af træf kræver mere tid

Roskilde - 07. april 2020 kl. 14:23 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance, skal den offentlige høring om lovliggørelse af motortræffet på havnen gennemføres på rekordtid. Men den går ikke, mener de fire andre partier i byrådet.

Lovliggørelsen er nødvendig, efter at Planklagenævnet har slået fast, at træffet ikke er blevet afviklet i overensstemmelse med den gældende lokalplan for havneområdet. For at træffet kan afvikles som hidtil, er der derfor lavet et forslag til lokalplantillæg, som plan- og teknikudvalget i sidste uge sendte i høring med en høringsperiode, der varer fra den 6. april til den 11. maj.

I 2017 vedtog et flertal i byrådet, at høringsperioden i lokalplansager, som normalt er otte uger, i visse tilfælde kan afkortes til fire uger. Det er den mulighed, der tages i anvendelse nu. Desuden holdes der ikke borgermøde, fordi lokalplantillægget vurderes kun at være en mindre ændring af det eksisterende plangrundlag.

Muligheden for korte høringsperioder stemte Enhedslisten, Radikale og SF imod dengang, og de tre partier har nu - sammen med Venstre - stillet forslag til byrådsmødet senere på måneden om, at den igangværende høringsperiode for det aktuelle lokalplantillæg forlænges til otte uger.

- Det er klart, at vi som følge af coronasituationen må afstå fra at indkalde til borgermøde, men på den baggrund må det være ekstra vigtigt på anden vis at sikre en grundig og inddragende høringsrunde om lokalplanforslaget. I og med at torsdagstræffet på grund af coronasituationen næppe lovligt vil kunne afvikles på denne side af 1. september, er der samtidig langtfra tale om nogen hastesag. Derfor forekommer det meget uhensigtsmæssigt, at plan- og teknikudvalget har besluttet både at droppe den indledende byrådsbehandling, og at afkorte høringsperioden til det minimale tidsrum, siger Henrik Stougaard (EL).

Ingen af de fire partier, der står bag forslaget om at omgøre plan- og teknikudvalgets beslutning om en lynbehandling af lokalplantillægget, er repræsenteret i udvalget. I byrådet ud sidder de på ni af de 31 mandater.

