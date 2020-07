Han kaldte hende en lystløgner. Hun betegnede ham som en stalker, og det var hendes forklaring, der blev bakket op af vidner i Retten i Roskilde, som derfor endte med at idømme en 47-årig mand endnu en fængselsstraf for at genere kvinden. Foto: Katrine Wied

Fire måneder oveni til plageånden

Roskilde - 10. juli 2020

En 47-årig mand fra Roskilde har sikret sig en ny fængselsdom, der ligger lige i kølvandet af en tidligere, begge for at true og overfalde den samme kvinde.

I december blev han idømt fem måneders fængsel, blandt andet for vold mod kvinden i hendes hjem i Vestergade. I januar - fire uger efter at dommen var faldet, og fire dage før han skulle begynde at afsone fængselsstraffen - løb de to på hinanden igen, denne gang i Fakta i Rørmosen, hvor han på ny lod sin vrede imod hende komme til udtryk. Det skete først i køen, hvor han blandt andet »Du er færdig!« og igen uden for forretningen, hvor han prikkede hende på panden med en finger og forsikrede, at hans venner nok skulle komme efter hende, når han var inde at sidde.

Derfor røg den 47-årige i retten igen. Her fortalte kvinden, at hun har anmeldt manden til politiet, hver eneste gang hun har generet hende. Det er sket et utal af gange, og hun betegnede ham som en stalker. På den anden side kaldte han hende en lystløgner, der burde tvangsindlægges, fordi hun var til fare for sig selv og andre.

At det skulle forholde sig sådan, er der intet, der tyder på, og kvinden forklaring blev bakket op af et vidne og at optagelser fra forretningens videoovervågning. Derfor blev den 47-årige kendt skyldig i de nye trusler mod kvinden.

At de blev fremsat så kort tid efter den seneste dom, som skyldtes vold mod samme person, betragtede retten som en skærpende omstændighed ved strafudmålingen, lige som det spillede ind, at han også tidligere er dømt for vold. På den baggrund kom retten frem til en straf på fire ubetinget måneders fængsel til den 47-årige.