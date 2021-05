De fire cykelklubber i Roskilde arbejder på en fælles overbygning med navnet Roskilde Cykling. Håbet er, at fællesskabet vil give en masse synergieffekter og også et fælles Cyklingens Hus. Foto: Thomas Olsen

Fire cykelklubber vil lave overbygning: Drømmer om et Cyklingens Hus

Roskilde - 29. maj 2021 kl. 06:49 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Cykelklubberne i Roskilde tygger i øjeblikket på at lave en overbyggende forening for Roskilde Cykel Motion, Roskilde Cykle Ring, Roskilde BMX og Roskilde Mountainbike Klub. Forventningerne er, at en samlende forening vil styrke cykelsporten i Roskilde på stort set alle områder.

- Vi har ikke slået søm i. Men det vil give en synergieffekt, som vil styrke al form for organiseret cykling i Roskilde. Vi fører samtaler med kommunen om det, og kommunen er virkelig positivt over for forslaget, siger formand for Roskilde Cykle Ring, Jesper Zwisler.

I Roskilde Cykel Motion er Carsten Nygaard meget begejstret for tanken.

- Vi kan brug hinandens forcer, vi kunne arbejde på fælles spinning, styrketræning og e-sport og udnytte hinanden i forbindelse med afvikling af store cykelbegivenheder, siger han.

Fælles klubhus De fire klubber ser i første omgang blandt andet på etableringen af et fælles klubhus. I dag holder Roskilde Cykle Ring til i et ældre lokale på Kildegården, Roskilde Cykel Motion arbejder fra et kælderlokale i Rørmosen, Roskilde BMX holder til i en stribe containere ved deres bane ved Darup Idrætscenter og Roskilde Mountainbike Klub har slet ikke et klublokale.

- Vi kan se en idé i at samle det hele i et Cyklingens Hus. Vi vil kunne have fælles styrketræningsfaciliteter, fælles spinning, fælles e-bike, fælles omklædning etc. Det giver bare så vanvittig god mening, siger Carsten Nygaard fra Roskilde Cykel Motion.

Kan det være i Darup? De fire klubber har udset sig et sted, hvor et nyt klubhus kunne være. Fodboldklubben Røde Stjerne står nemlig foran at skulle flytte væk fra klubhuset ved Darup Idrætscenter, fordi fodboldbanerne ved idrætscenteret inden for få år forventes at blive omdannet til grusgrav.

- Vi har ikke brug for fodboldbanerne, så derfor ser vi sammen med kommunen på, om ikke hele klubhuset ved idrætscenteret kunne blive vores. Det vil kræve noget ombygning, men fordelene ville være store. Der vil skabes en lige linje fra ungdom, elite og til motionen og på tværs af discipliner, siger formand for Roskilde Cykle Ring, Jesper Zwisler.

Carsten Nygaard supplerer:

- Det vil være ideelt, fordi der er gode parkeringsforhold, og fordi det vil være tæt på BMX-banen. For os andre er landevejen jo lige uden for døren, og for mountainbikerne vil de hurtigt være på den grønne ring og på vej ud, hvor de elsker at køre, siger Carsten Nygaard, som også ser en anden fordel ved et samlende hus.

- Vi er jo en klub med de ældre motionister. Mange af vores medlemmer er i 50erne. De ryttere, som er ved at føle sig for gamle til at være i de andre klubber, vil få en lettere vej over i vores klub, siger han.

Vil vise vejen Cykelklubberne håber på, at måden at organisere sig på i Roskilde kan vise vejen for cykelsporten på landsplan.

- Det her vil vise nye veje for cykelsporten, ikke kun i Roskilde, men det vil være en måde, man kan organisere sig på lokalt i hele landet. Det vil være en måde, hvorpå vi kan fastholde medlemmer i klubberne, og hvis man ikke længere brænder for vejen, så kan man måske se sig selv i skoven, siger Jesper Zwisler.

I dag har klubberne tilsammen 700 medlemmer.

Carsten Nygaard fra Roskilde Cykel Motion drømmer om, at der måske hurtigt kan falde noget på plads.

- Røde Stjerne skal jo lige have løst deres situation, og det tager den tid, det nu tager, men jeg drømmer da om, at vi måske kan have noget fælles inden Tour de France til næste år. Det ville være helt optimalt. Men vi skal ikke forhaste processen, siger han.