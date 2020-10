De fire anholdte fremstilles fredag eftermiddag i grundlovsforhør i Retten i Roskilde. Foto: Thomas Olsen

Fire anholdt for storstilet bedrageri af ældre

Roskilde - 30. oktober 2020 kl. 15:06 Kontakt redaktionen

Fire mænd er fredag eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde som mistænkte i et større sagskompleks om bedrageri over ældre borgere ved at franarre dem deres betalingskort eller få adgang til deres netbankoplysninger.

Midt- og Vestsjællands Politi har gennem den senere tid modtaget en del anmeldelser fra ældre borgere, som uopfordret var blevet kontaktet af personer, der udgav sig for at være ansat i fx ofrenes pengeinstitut eller i Nets.

Under foregivelse af, at der var problemer med enten et betalingskort eller mistænkelige transaktioner på ofrenes bankkonti fik personerne herved overtalt ofrene til enten at udlevere selve betalingskortet med tilhørende kode eller få adgang til ofrenes netbank via personlige oplysninger.

Efterforskning i bedragerisagerne førte politiet på sporet af fire mænd, som blev anholdt på Sjælland torsdag eftermiddag. De anholdte, der er i alderen 17-21 år, var ved anholdelsen i besiddelse af flere betalingskort tilhørende ofre for deres kriminalitet.

- De anholdte er mistænkte i en lang række af sager om grov udnyttelse af især ældre borgeres tillid til ansatte inden for bankverdenen. Den tillid har de pågældende groft misbrugt for at opnå en økonomisk vinding på andres bekostning, siger politikommissær Martin Eise Eriksen, som leder efterforskningen.

De anholdte mistænkes for at have snydt ældre borgere siden slutningen af september og er foreløbig sigtet for 13 forhold begået i primært Midt- og Vestsjællands politikreds, men også på Vestsjælland g i Nordsjælland, hvor de fire blev anholdt torsdag.

- Det samlede beløb i sagerne er foreløbigt opgjort til mindst 200.000 kroner, men beløbet kan sagtens nå at blive højere under vores fortsatte efterforskning, siger Martin Eise Eriksen.

Efterforskningen som grundlag for mistanken mod de fire mænd har vist, at de formentlig kan mistænkes for yderligere forhold mange steder på Sjælland, så politikredsene vil arbejde sammen om at få optrevlet deres aktiviteter.

Grundlovsforhøret finder sted for lukkede døre, fordi efterforskningen stadig befinder sig på et tidligt stadie, og fordi der sandsynligvis stadig er personer, som har medvirket til bedragerierne, på fri fod.

