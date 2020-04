Bortset fra sidste uges onlinekoncert med Die Herren har Gimle ligget stille, så det er en opmuntring, at statusen som regionalt spillested er blevet forlænget til 2024. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fire år mere: Gimle fortsætter som regionalt spillested

Roskilde - 29. april 2020 kl. 12:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i alt det triste har Gimle fået en god nyhed. Spillestedet i Roskilde er blevet udpeget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik til fortsat at være regionalt spillested frem til 2024. De regionale spillesteder er den rytmiske musiks bannerførere i Danmark, og Gimle er sammen med 18 andre spillesteder landet over netop blevet udnævnt som regionalt spillested for perioden 2021-2024.

- Gimle er et af de mest betydningsfulde danske spillesteder og har stor betydning for Roskildes profil som musikby. Derfor er vi i kultur- og idrætsudvalget utroligt glade for, at Statens Kunstfond har valgt at støtte Gimle, siger formanden for udvalget, Claus Larsen (S), i en pressemeddelelse.

Udvalget fortsætter med den samme økonomiske tilskudsramme til Gimle som hidtil, hvilket er en forudsætning for at få del i den statslige støtte.

- Vi er på Gimle utroligt stolte over at blive udpeget som regionalt spillested for 2021-2024. Udpegningen er et tiltrængt positivt og optimistisk lyspunkt, i en ellers mørk og usikker tid for livemusikken. Vi glæder os til livemusikken igen spiller i Musikbyen Roskilde, og til at vi med fornyet kraft kan arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår og betingelser for den rytmiske musik i Roskilde og på hele Sjælland, siger Gimles leder, Lars Månsson Sloth, i pressemeddelelsen.

Gimles leder fortæller, at spillestedet har mange ambitioner for de kommende fire år:

- Som spillested er vi i konstant udvikling både i vores daglige koncertdrift, men især også i de indsatsområder, hvor vi er med til at udvikle musikken og kulturlivet. I de kommende fire år vil vi have et særligt stærkt fokus på børns møde med musikken, både som publikum og hvor de selv er medskabere. Derudover vil et andet stort fokus være at løfte folkemusikken i Roskilde, det er vi allerede i gang med i det nye samarbejde RRoots, som er et samarbejde mellem lokale folkemusik arrangører, genreorganisationen Tempi og Gimle. I det hele taget foregår en stor del af vores arbejde i samarbejde med andre lokale aktører og institutioner. Det er fantastisk at være i en kommune, hvor der sker så meget positivt på musikfronten og hvor kommunen har store ambitioner med en stærk musikbystrategi, siger Lars Månsson Sloth.

