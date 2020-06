Det var lige i kvarteret omkring politigården, at den 38-årige begik indbrud - og det var også i det samme nabolag, han selv boede. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fingeraftryk og dna fældede tyv i nabolaget

Roskilde: Efter en weekend i sommerhus vendte beboerne i et hus på Skovbovængets Sideallé hjem søndag eftermiddag, men i huset var tingene ikke helt, som de var blevet efterladt om fredagen.

Et lille vindue stod åbent, i sofaen lå en pose med en madpakke - og det nyindkøbte fjernsyn, der kun lige var taget ud af papkassen og stillet på skænken, var også væk.

I skuret var en koben væk, og indenfor i huset var alle skuffer rodet igennem, men også lukket igen. Tyven havde åbenbart været på spil om natten, for der var spildt stearin i alle de skuffer, der havde været åbnet.

Ud over fjernsynet stjal tyven et Apple-tv, arvesmykker, fotografiapparat og en computer samt en cykel, og tyven var for længst væk, da beboerne kom hjem.