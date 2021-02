Formanden for Skole- og Børneudvalget Jette Henning tror på, at flere pædagoger i kommunens daginstitutioner især vil kunne hjælpe svage og udsatte børn.

Finanslov giver: Penge til flere Roskilde-pædagoger

Som et resultat af finansloven for 2021 har Roskilde fået ekstra 11 mio. kroner til at ansætte flere pædagoger i kommunens børneinstitutioner.

Beløbet ventes at kunne skabe minds 22 ekstra stillinger, når der også tages højde for pensioner, feriepenge og andre sociale udgifter.

Årets finanslov blev vedtaget af S-SF-El og R i Folketinget - og ikke mindst SF havde gjort det til sit store slagnummer at opnå bedre minimums-normeringer i daginstutioner og klubber, hvilket altså nu begynder at blive gennemført.

- Forholdet mellem barn og voksen har rigtig stor betydning for de mindstes trivsel, og især de mere sårbare og udsatte børn vil få stor glæde af, at der nu kommer ekstra personale. Så jeg hilser det stort velkomment, at vi nu kan få flere hænder i kommunens dagtilbud - det er rigtig godt for både børn, forældre og personale, siger formanden for Roskildes Skole- og Børneudvalg Jette Henning (S).