Fik stor hund tyven på andre tanker?

Hunden er menneskets bedste ven, men ikke indbrudstyvenes. Politiet gætter i hvert fald på, at en stor hund er årsagen til, at en indbrudstyv hurtigt opgav sit forehavende ved et indbrud på Ørebjergvej i Gundsømagle onsdag formiddag.

Døren til husets bryggers er blevet brudt op, men derudover er det ikke til at se, at der skulle have været nogen inde i selve huset, og det får politiet til at konkludere, at familiens store hund nok har fået tyven på bedre tanker.