Byrådsmedlem Tuncay Yilmaz har valgt at blive hos Socialdemokratiet i Roskilde Byråd, efter at formuleringen fra Mette Frederiksen er blevet ændret. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Fik ny formulering: Tuncay bliver i S Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fik ny formulering: Tuncay bliver i S

Roskilde - 06. november 2020 kl. 10:18 Kontakt redaktionen

Tuncay Yilmaz bliver i Roskilde Byråd som medlem af Socialdemokratiet, efter at han har fået en ny og ændret formulering af partiledelsen i København om oprindelsen af religiøs terror i Europa.

Partiets formand Mette Frederiksen havde talt om 'islamisk terror', men det skulle selvfølgelig have været 'islamistisk', fastslår partiets hovedkontor nu.

Fredag morgen var Tuncay til møde med borgmester Tomas Breddam på rådhuset, og her blev de enige om det fremtidige samarbejde. Især når det gælder forøget integration i nogle af byens store boligkvarterer, hvor lejlighederne skal moderniseres og beskæftigelsen øges.

- Vi fik talt ud om situationen og nåede frem til en god forståelse, siger Tomas Breddam.

Glad og lettet

Tuncay Yilmaz selv var både glad og lettet efter sit møde med borgmesteren:

- Vi fik fastslået, at kritikken imod de religiøse terrorister selvfølgelig kun handler om et meget lille fanatisk mindretal - og ikke islam som sådan. Det betyder meget for alle os fra det muslimske mindretal i Roskilde, der vil arbejde og leve fredeligt her, siger han.

Den fortsatte S-byråd ser også frem til et tættere samarbejde omkring integration og bedre beskæftigelse for indvandrerne i kommunen.

- I hele denne sag har jeg fået stærk opbakning fra den øvrige socialdemokratiske gruppe i byrådet, og det betyder meget for mig, fortæller Tuncay.

Utilfredshed i baglandet

Tidligere på ugen havde Tuncay Yilmaz meddelt, at han ikke kunne fortsætte hos Socialdemokratiet, hvis den tidligere formulering stadig stod til troende. Han opfattede det som et udtryk for en mere aggressiv linje fra S under Mette Frederiksens ledelse i forhold til landes muslimske indvandrere og folkevalgte repræsentanter som ham selv.

Gennem flere periode har Tuncay Yilmaz været medlem af Roskilde Byråd, først for SF og siden for Socialdemokratiet.

Samtidig var han i en række år formand for Roskilde Kulturforening, der har stået for ombygningen til en ny og langt større moské i Allehelgensgade. På den måde har han været en fremtrædende repræsentant for den tyrkiske befolkningsgruppe i Roskilde.

Når han reagerede så voldsomt på Mette Frederiksens fortalelse, var det i høj grad et udtryk for den utilfredshed, som statsministerens udtalelse har skabt i hans eget bagland.

Ved kommunevalget i 2017 fik Tuncay Yilmaz 456 personlige stemmer, hvilket var tredjeflest efter borgmester Joy Mogensen og socialformand Morten Gjerskov.

tk