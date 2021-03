Lasse Søkilde fra energidrikvirksomheden Bold sammen med »Løvens Hule«-investorerne Christian Arnsted (tv) og Jesper Buch (th). Foto: Privat

Fik nej i Løvens Hule sidste år: Anden gang blev lykkens gang for energidrik-drenge

Roskilde - 04. marts 2021 kl. 21:01 Kontakt redaktionen

Lasse Søkilde, Adrian Valentin og deres energidrik Bold fik i sæsonafslutningen på »Løvens Hule« torsdag aften 666.000 kroner i investering. Desuden fik de den erfarne løve, Jesper Buch, og den digitale strateg, Christian Arnstedt, med om bord på deres fortsatte udviklingsrejse.

Det var noget af en oprejsning i forhold til sidste år, hvor Roskilde-virksomheden også deltog i »Løvens Hule«, men dengang måtte tage hjem med et »nej tak«. Men i stedet for at tage det som et nederlag, gav afslaget netop den energi, duoen havde brug for til virksomhedens videre udvikling.

Om investeringen fra Jesper Buch og Christian Arnstedt siger Lasse Søkilde:

- Jamen, altså vi er jo super glade for det. Det er lidt en drengedrøm at få en som Jesper med på holdet, og lige nu bliver der skruet op for ambitionerne. Nu skal der gås all-in, og vi skal vise, at vi har vores egen plads på det danske marked - også overfor vores konkurrenter.

Fra 39 til 800 forhandlere Umiddelbart efter tv-udsendelsen sidste år kontaktede Erhvervshus Sjælland virksomheden og tilbød dem sparring. Bold deltog derefter i Zealand International-programmet, som er et forretningsudviklingsforløb, der skal hjælpe små og mellemstore sjællandske virksomheder med deres internationalisering.

Det skulle vise sig at åbne flere døre for virksomheden, især i forhold til eksport, hvor Bold fik en invitation til den anerkendte fødevaremesse, Grühne Woche i Berlin. Her klarede produktet sig så godt, at drengene fik endnu mere blod på tanden til at klø på med virksomheden. Derefter formåede de at gå fra 39 til over 800 forhandlere i de første seks måneder i 2020, herunder store kæder som Q8, Circle K, Fitness World og Normal.

Forretningsudvikler Hendrik Staack fra Erhvervshus Sjælland har ifølge Bold spillet en afgørende rolle.

- Erhvervshus Sjælland og Hendrik Staack har helt klart været den erfarne mentor, som vi to lidt rastløse unge fyre i Bold har haft brug for, så vi har kunnet få struktur på vores virksomhed og samtidig åbne nye døre op for eksport til udlandet, siger Lasse Søkilde.

Mødtes på handelsskolen Der er sket meget, siden Lasse Søkilde og Adrian Valentin mødte hinanden på Roskilde Handelsskole i 2015. Lasse Søkilde gik til fodbold, og Adrian Valentin var barista, men en fælles drivkraft og interesse for iværksætteri skulle vise sig at blive startskuddet til en spændende rejse med virksomheden med det kække engelske navn Bold, der betyder fræk eller dristig.

Det har taget tid at forme det endelige produkt, men selve idéen er den samme, som den var fra begyndelsen: at lave en energidrik målrettet til iværksættere og folk med travle hverdage. Og vel at mærke til folk, som ikke kan genkende sig selv i de produkter på markedet, der primært henvender sig til fitness- og ekstremsportsudøvere.

Fejlslagne forsøg Efter fejlslagne forsøg med hjemmelavet iskaffe i køkkenet i Roskilde, og efter forsøg på import og videresalg af kinesiske produkter, stod det hurtigt klart for virksomheden, at de måtte udvikle deres egen energidrik. Det viste sig nemlig, at de selv kunne komme frem til et produkt med langt mere energi end andre energidrikke på markedet, samtidig med at de selv kunne styre deres brand.

Med en tidlig investering i 2018 blev det muligt at sætte Bold i produktion i 2019, hvilket åbnede døren for at deltage i sidste års »Løvens Hule«.

Den langsigtede plan er nu at udnytte det potentiale, som Bold har opbygget i Danmark, og de muligheder, som de to løver tilbyder. Samtidig vil stifterne arbejde sig henimod en mere langsigtet drøm om at bryde igennem det tyske marked.

