Foto: Hanne Kepp Jensen

Fik 16-årig til OL: Nu er han årets træner og hun årets talent

Roskilde - 15. april 2018 kl. 09:16 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til stående klapsalver i Bellahøj Svømmestadion blev A6-træner Jon Langberg fredag aften tildelt prisen og titlen som årets årgangs-/juniortræner i Danmark. Prisen er Dansk Svømmeunion og Dansk Svømmetræner Sammenslutning (DSTS) officiel kåring.

Fredag aften blev den første pris overrakt til Danish Open, hvilket var prisen som Årets Årgangs-/Juniortræner. Prisen blev overrakt af formand for DSTS, René Thomsen, som udtalte, at

- Prisen i år blandt andet givet til Jon Langberg på baggrund af flere års juniorresultater svømmet på den absolut største scene, lød det ifølge svoem.dk fra formand for DSTS René Thomsen.

Prisen får Jon Langberg for sit stor arbejde med Danmarks mest talentfulde svømmer, Julie Keppe Jensen. I løbet af 2017 blev Julie Kepp Jensen, nummer fem til VM for juniorer på 50 meter fri, mens hun til EM for juniorer vandt en flot sølvmedalje på samme distance. Ved kortbane EM for seniorer i Royal Arena i december svømmede Julie Kepp sig blandt andet til en fantastisk flot fjerdeplads i 50 meter fri og så sent som i onsdag blev hun den kun tredje danske kvinde under 25 sekunder på samme distnce, bare på langbane, hvilket giver hende en sikker kvalifikation til EM på langbane senere på året i Glasgow.

- Det betyder rigtig meget for mig at vinde en pris, som mine kollegaer rundt omkring i det danske svømmemiljø synes, jeg skulle vinde. Prisen kunne jeg ikke have vundet uden mine svømmere, for det er jo i sidste ende deres resultater, som jeg er indstillet på grund af, siger en tydeligt stolt Jon Langberg til DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Lørdag aften skulle årets danske svømmetalent så kåres og hvis ellers man stadig kan kalde 18-årige Julie Kepp Jensen for et talent, så var hun ifølge Dansk Svømmeunion ikke til at komme uden om til den pris.

- Wow... den pris er jeg meget glad for. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg er meget glad for at I er nogen, som mener, at jeg skal have den, lød det ifølge svoem.dk da Julie Kepp Jensen fik overrakt prisen i et proplydt Bellahøj Svømmestadion.