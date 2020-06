Med en kone i Afrika og en kæreste i Italien kunne den 50-årige afrikaner ikke have den store tilknytning til Dannmark, og han bliver nu udvist som følge af dommen fra Retten i Roskilde. Foto: Thomas Olsen

Fiffig afrikaner med falsk ID

Roskilde - 29. juni 2020 kl. 05:42 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 50-årig afrikaner havde lidt for meget at byde på, da han en mandag i marts blev standset af politiet i Stationscentret og bedt om at identificere sig.

Han var nemlig i stand til at legitimere sig på adskillige måder, også med papirer, der ikke var hans.

Manden har opholdstilladelse i Italien, men tvivlede på, at den gav ham ret til at opholde sig og arbejde i Danmark. Men i lommen havde han også papirer tilhørende en anden. Det var et portugisisk kørekort og en dansk sygesikringsbevis samt en kopi af et portugisisk pas, som tilhørte en mand, som afrikaneren med sikkerhed vidste havde ret til at opholde sig i Danmark, og så syntes afrikaneren, at det var bedst at vise de papirer, selv om han også havde sine egne med.

Lige lidt hjalp det den fiffige afrikaner. Betjentene spottede straks, at der var noget, der ikke hang rigtigt sammen, og afrikaneren blev anholdt og varetægtsfængslet senere samme dag.

Nu er hans sag blevet afgjort i retten. Her fortalte han, at han var ude for at søge job, samtidig med at han påstod, at han udelukkende var i Danmark for at besøge sin niece. Han fortalte også, at størstedelen af hans familie bor i Afrika, blandt andet hans hustru og det ene af hans to børn - og at han har en kæreste i Italien.

Retten kunne bruge oplysningerne til at fastslå, at den 50-årige afrikaners tilknytning til Danmark er minimal, og derfor var der heller ikke noget, der talte imod, at han kunne udvises. Det blev han, og han må ikke vise sig på dansk jord de næste fire år. Dommen indeholdt også en straf på 10 dages ubetinget fængsel.