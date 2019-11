Fie Houlberg fra Vindinge har spillet bridge, siden hun var helt ung, i dag er hun 34 år. I 2008 blev hun juniorverdensmester. Hun har for nylig været til VM igen, hvor hun med damelandsholdet måtte tage hjem efter den indledende runde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fie på 34 er vild med bridge: - Jeg kan godt høre det lyder kompliceret

Prøv at forklare det til tre unger på to, fem og otte år. Det var, hvad 34-årige Fie Houlberg gjorde for nylig. Hun er nemlig en af landets absolut bedste kvindelige bridgespillere. Det mikser hun med livet som mor til tre og et fultidsjob som læge på Hvidovre Hospital, hvor hun ved en hulens masse om at hjælpe folk med lever-, mave- og tarm-sygdomme.

- Hej unger, pas godt på far. Jeg smutter lige 10-18 dage til Kina for at spille bridge.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her