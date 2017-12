Gruppen af fiberambassadører i Svogerslev voksende fra to til 15 i løbet af året. De har været frivillige og er skyld i, at syv områder af Svogerslev nu får fibernet. Fra venstre er det Rasmus Holm, Michael Møldrup, Morten Frost, Jan Tofft og Charlotte Andersen, som så på mulighederne, da projekterne gik i gang i august. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Fibernet er ildsjælenes fortjeneste

Roskilde - 06. december 2017 kl. 19:14 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke alle drømme her i livet bliver til noget, men hos mange familier i Svogerslev går ønsket om en hurtig netforbindelse i opfyldelse i 2018.

De syv fiberprojekter, som Svogerslev har været opdelt i, har nemlig alle opnået det minimumsantal tilmeldinger, som Fibia havde sat for at gå i gang med at grave fibernet ned.

I alt skulle de syv projekter have 343 tilmeldinger, men antallet er blevet langt over. Faktisk har 460 husstande i Svogerslev ønsket sig fibernet.

- Det er usædvanligt, så hurtigt det er lykkes at få tilmeldingerne. Der har været nogle meget dygtige ambassadører. Der her er først og fremmest ildsjælenes fortjeneste, siger fiberkonsulent hos Fibia, Kim Elbæk Petersen og henviser til de frivillige kræfter, hvor borgere i området har fortalt om fordelene ved fibernet og svaret på spørgsmål.

Det er hans erfaring, at der kommer flere husstande på til eftertilslutning, når først fibernettet er lagt i jorden.

Nu er køreplanen for projekterne, at alle de tilmeldte husstande får et velkomstbrev i begyndelsen af det nye år. Så skal alle bekræfte, at de er tilmeldte, hvorefter Fibia går i gang med at planlægge gravarbejdet og indhente tilladelser fra eksempelvis Roskilde Kommune.

- Vi kommer ind i et byområde, hvor det hovedsagligt er asfalt, siger Kim Elbæk Petersen, som derfor ikke tør sige præcis, hvornår alle er kørende med hurtige netforbindelser, men det bliver forhåbentlig i juni.

