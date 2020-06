Festligheder endte med vold

De to ofre fik ikke væsentlige skader, men blot noget ømhed. De er fra Roskilde og Viby og fortalte politiet, at de var i parken for at fejre sidste skoledag, mens den unge mand fra Hedehusene var kommet dertil tidligere på dagen for at møde en ekskæreste, som have sidste skoledag.