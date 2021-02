Roskilde Skiklub håber, at de kan komme til at servere skiburgere på Roskilde Festival til sommer. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Festivaløkonomi bliver hårdt ramt

Roskilde - 04. februar 2021 kl. 12:58 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Uanset hvordan året ender, har Roskilde Festival udsigt til store tab. To år uden indtægter er ikke til at klare, så en hjælpegaranti vil have stor betydning for festivalen.

Selvom Roskilde Festival er taknemmelig for aftalen om økonomisk kompensation sidste år, har de endnu ikke fået nogen penge.

De er kun lige ved at færdiggøre ansøgningen, fordi det har taget så lang tid at få alting på plads. Hjælpepakkerne er udformet for erhvervslivet, og der står festivalen anderledes, fordi deres omsætning falder på én gang, og de har en særlig struktur med en almennyttig forening og en fond samlet i Roskilde Festival-gruppen.

- Vi kommer ud med et negativt resultat i år for den samlede virksomhed. Vi er først ved at gøre det op nu, men hjælpen kompenserer os ikke til fulde for vores tab. Når man så tænker på den værdi, vi giver videre til samfundet, ser vi ind i et værditab på omkring 60 millioner kroner ved siden af det underskud, vi har. Det er voldsomt, siger direktør Signe Lopdrup

Foreninger er robuste

Festivalen skaber blandt andet værdi for de mange foreninger, der får festivalhjulene til at køre rundt og tjener penge til deres egne aktiviteter.

En aflysning vil fratage dem muligheden for at gøre noget ekstra, men det skulle ikke så gerne true dem på eksistensen.

- Jeg oplever, at foreningerne gennem mange års samarbejde og ekstra indtjening på festivalen har noget ekstra at stå imod med, og det synes jeg er så godt. Det må helst ikke være sådan, at driften og overlevelse er afhængig af os, for det vil være skrøbeligt, siger Signe Lopdrup.

Skiklub er klar

Roskilde Skiklub er en af de foreninger, der venter spændt på, om de skal på Roskilde Festival, hvor de har Skiburger-boden.

- Det er klart, at hvis festialen melder klar, så er vi også klar. Sidste år var vi jo nået helt fremme ved, at vi var begyndt at åbne for tilmeldinger, så vi bygger på meget af den planlægning, vi lavede sidste år, siger Klaus Larsen fra skiklubben.

Festivalen er altid et stort aktiv for klubben, der bruger pengene på aktiviteter for medlemmerne. I år vil betydningen af at kunne komme på festival være endnu større.

- Det er jo en stor indtægt, og i år bliver vi dobbelt ramt. For lige nu har vi egentlig vejret og temperaturerne til, at vi kunne lave sne på skibakken i Hedeland, men coronasitautionen er ikke til det lige nu. Derfor vil det være af stor betydning, hvis vi kan komme på festivalen, siger Klaus Larsen fra skiklubben.

Mangler svar, men er klar

For mange foreninger er det normalt en udfordring, at de ikke på forhånd kan vide sig sikre op at komme med på Roskilde Festival fra år til år, men i år er der givet forhåndstilsagn til dem, der var tilsagt i 2020.

De mangler stadig sikkerhed for, om de kan gå i gang med at hyre frivillige og købe ind til årets festival. Kun nøglefrivillige er sat i gang, men Signe Lopdrups oplevelse er, at foreningerne er indstillet på betingelserne og er klar til at rykke hurtigt ud.

Der er ikke umiddelbart planer om at ændre på kravene til foreningerne om fx økologi i madboderne, men det er endnu for tidligt at afgøre definitivt, da planlægningen ikke er så langt endnu.

Ifølge en AB Catering, der leverer til festivalen, kan de vente helt frem til maj med at modtage de fleste af årets bestillinger.

