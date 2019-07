Se billedserie Den amerikanske sanger og musiker Julia Holter spiller på årets Roskilde Festival på fredag, men inden da havde festivalen arrangeret en særlig koncert i Roskilde Domkirke mandag aften. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Festivalkoncert i domkirken: Avantgarde ved alteret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festivalkoncert i domkirken: Avantgarde ved alteret

Roskilde - 02. juli 2019 kl. 00:51 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For andet år i træk indtog Roskilde Festival for en enkelt aften Roskilde Domkirke og bød på en koncert med en af årets kunstnere fra festivalprogrammet, Sidste år var det australske Ben Frost, og mandag aften var det den amerikanske sanger og musiker Julia Holter, der gav en eksklusiv domkirkekoncert.

Hvis man har armbånd til årets Roskilde Festival og fik mod på mere efter aftenens koncert, kan man sagtens se Julia Holter igen på festivalens Avalon-scene på fredag, for det bliver efter alt at dømme en helt anden koncert. Hun forklarede, at hun til domkirkekoncerten havde udvalgt sange, der egnede sig til at blive spillet i en kirke, og blandt dem var flere af hendes ældre numre, som hendes band havde været nødt til at lære, da de ikke indgår i den normale sætliste.

Julia Holter har udgivet fem albums siden 2011, men det var først med hendes forrige album »Have You in My Wilderness«, at hun nåede ud til et større publikum med sin avantgarde-pop. Det blev kåret til årets album af magasinerne Uncut og Mojo, mens Q Magazine havde det på andenpladsen. Når sådan noget sker for en kunstner, kan de enten vælge at arbejde for at blive endnu mere kendt, eller de kan gå i den stik modsatte retning. Julia Holter valgte sidstnævnte med sidste års album »Aviary«, der bestemt ikke kan betegnes som »easy listening« og i den grad udfordrer lytteren. Det gjorde hun til tider også ved sin koncert i Roskilde Domkirke, mens det til andre tider lød nærmest himmelsk, når hun spillede kammermusikalske versioner af sine sange.

Julia Holter er i øvrigt langt fra et ukendt navn i Roskilde Festival-sammenhænge. Hun har spillet på festivalen i 2012 og 2014, begge gange på den mindste scene Gloria, mens hun i 2016 var oppe på Orange Scene som en af gæstesolisterne til åbningskoncerten med Damon Albarn og The Syrian National Orchestra for Arabic Music. Spørgsmålet er dog, om Roskilde Domkirke ikke tager prisen for den mest specielle scene, hun har optrådt på?