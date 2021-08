Jesper Switzer Møller (tv) og Mogens Sandfær anno 1971 med plakaten for Sound Festival - den allerførste Roskilde Festival.

Festivalernes historie: Fra ungdomsfænomen til allemandseje

Roskilde - 11. august 2021 kl. 05:13 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

»Danmarks ældste festival« kalder Mosstock Festival sig. Festivalen nær Himmelbjerget så dagens lys i juni 1971 og var dermed et par måneder foran Sound Festival, der blev holdt den 28.-29. august på Dyrskuepladsen i Roskilde og siden skulle blive kendt under navnet Roskilde Festival.

Men hvor Mosstock stadig er for amatørbands, har Roskilde Festival udviklet sig til en helt anden størrelse og er blevet målestokken for alle festivaler i Damark, og dem er der efterhånden en hel del af.

Hvem kom først? Det er fortsat et åbent spørgsmål, hvad der var Danmarks første rockfestival, men et bud er, at der den 30. august 1959 blev arrangeret en koncert på Bellahøj i København, hvor der var flere navne på plakaten. Allerede ved den lejlighed oplevede man et senere så velkendt festivalfænomen: Publikum væltede hegnet og løb ind på pladsen uden billet.

Folkene bag den sjællandske rockklub Club Hot Circle mener til gengæld, at de stod for den første rockfestival herhjemme, da de den 8. september 1962 holdt Pop Festival i Roskilde Hallen med 11 bands på programmet.

»Larm og populære melodier på højeste gear prægede lørdag aften Roskildehallens store sal, der i aftenens løb blev besøgt af 5-600 unge mennesker,« er Roskilde Tidende citeret for at have skrevet.

Roskilde Festival år et Den første festival, der varede mere end en enkelt dag, var Rønne Beatfestival, der blev holdt i dagene 10.-12. juli 1969, og blot to uger senere var der beatfestival i Falkoner Centret med engelske Alexis Korner og danske Burning Red Ivanhoe, Young Flowers og Ache som hovednavnene.

Det var også i de år, at Woodstock, Monterey Pop Festival og Isle of Wight Festival fandt sted og inspirerede unge over hele verden til at lave noget lignende. Det var i hvert fald det, der fik de to gymnasieelever Jesper Switzer Møller og Mogens Sandfær til at få idéen om at lave »en Woodstock i Roskilde« i 1971.

De to havde i forvejen erfaring med at arrangere koncerter på Roskilde Katedralskole og andre spillesteder på Sjælland, men de kom alligevel ud på dybt vand, selv om de slog sig sammen med promoteren Carl Fischer. Målet var 4000 betalende gæster, men der dukkede et sted mellem 10.000 og 12.000 op, og de fleste af dem var gratister, der sprang over hegnet.

Jesper Switzer Møller og Mogens Sandfær så Sound Festival som en engangsbegivenhed og havde heller ikke tid året efter, fordi de skulle bestå deres studentereksamen, men andre i Roskilde så mulighederne i festivalen og fortsatte arbejdet. Roskildefonden, som siden 1932 havde arrangeret byfester til støtte for børn og unge, samlede stafetten op og stod i 1972 bag Fantasy Festival, der året efter skiftede navn til Roskilde Festival.

Plakaten til Sound Festival, der blev starten på Roskilde Festival.

Hver by har sin festival I 1976 opstod Midtfyn Festival, som på et tidspunkt var lige så stor som Roskilde, og siden 1980 har der været holdt Smukfest i Skanderborg.

Inden for de seneste 10 år er Copenhell, Northside og Tinderbox kommet til som store spillere på markedet sammen med Heartland og gamle kendinge som Jelling Musikfestival, Nibe Festival, Skive Festival og Tønder Festival.

På Sjælland har Vig Festival og Musik i Lejet formået at markere sig, og siden årtusindeskiftet er det nærmest blevet kutyme, at de fleste større byer har deres egen festival. Både Køge Festuge, Ringsted Festival og New Note Festival i Hillerød så dagens lys i 2005, og festivaler som Nakkefestival, Kalundborg Rocker, Hornsrock Musikfestival og Frederikssund Festival har også to årtier eller mere på bagen.

Et eksempel på en nyere byfestival er Jyllinge Festival, der begyndte i 2014 og ligger inden for kommunegrænsen i Roskilde. Byfestivalerne adskiller sig typisk fra de traditionelle festivaler ved, at de ikke tilbyder overnatning på et campingområde, som for mange er en del af hele festivaloplevelsen.

Jesper Switzer Møller (tv) og Mogens Sandfær var i 1971 fælles om at lave forløberen for Roskilde Festival, kaldet Sound Festival. Her er de fotograferet foran museet Ragnarock i forbindelse med et interview i 2017. Jesper Switzer døde i marts 2021. Foto: Hans-Jørgen Johansen

