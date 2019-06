Se billedserie Anders Wahrén er ny formand for Gimles bestyrelse. Han har tidligere været booker på Gimle og er i dag programchef på Roskilde Festival. Foto: Kim Rasmussen

Festivalens musikchef ny formand for Gimle

Roskilde - 28. juni 2019

Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén er ny bestyrelsesformand for spillestedet Gimle. Det sker som følge af, at Gimle har moderniseret sine vedtægter, så de lever op til de nyeste anbefalinger for god kulturledelse. En af ændringerne går ud på, at bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan sidde i bestyrelsen i otte år i træk, og det betyder et farvel til den hidtidige formand Henrik Rasmussen, tidligere mangeårig direktør for Roskilde Festival, som har været med i Fonden Gimles bestyrelse siden stiftelsen af fonden i år 2000.

- Gimle har siden slutningen af 1990'erne haft en stor plads i mit hjerte, og det er med både stolthed og vemod, at jeg giver bolden videre til nye og stærke kræfter, som jeg ved, vil sikre, at Gimle også i fremtiden vil stå som et af Danmarks bedste kulturhuse og mest velanskrevne regionale spillesteder, siger han.

Foreningen Roskilde Festival har udpeget Birgitte Kirkhoff Eriksen, direktør for Museet for Samtidskunst i Roskilde, som nyt bestyrelsesmedlem i Fonden Gimle. Derudover har de frivilliges forening, Foreningen Gimle, udskiftet en af deres udpegninger, idet Anne Vang Mouritsen træder ud og Kirsten Hansen indtræder. Bestyrelsen har konstitueret sig på et ekstraordinært bestyrelsesmøde med den tidligere næstformand Anders Wahrén som formand og Claus Larsen, leder af Jyllingehallerne og formand for kultur- og idrætsudvalget i Roskilde, som ny næstformand.

- Min karriere i musikbranchen startede på Gimle, helt tilbage til stiftelsen af foreningen i slutningen af sidste århundrede. Senere har jeg som frivillig og ansat varetaget stort set alle roller på stedet, senest som booker frem til midten af 00'erne. Det glæder mig derfor igen at være en aktiv del af Gimle - først med indtrædelsen i bestyrelsen og valget som næstformand i 2017 og nu som formand. Gimle er utrolig vigtig for musiklivet i Roskilde, for de musikalske vækstlag og har også været en væsentlig fødekæde for både Roskilde Festival og hele den danske musikbranche, siger Anders Wahrén.

Bestyrelsen består for herefter af følgende medlemmer:

Anders Wahren, udpeget af Foreningen Roskilde Festival, formand

Claus Larsen, udpeget af Roskilde Byråd, næstformand

Birgitte Kirkhoff Eriksen, udpeget af Foreningen Roskilde Festival.

Christian Lynge, udpeget af Foreningen Roskilde Festival

Jacob Søegaard Nielsen, udpeget af Roskilde Byråd

Sidsel Christensen, udpeget af Foreningen Gimle, der er Gimles frivilligforening.

Kirsten Larsen, udpeget af Foreningen Gimle, der er Gimles frivilligforening.