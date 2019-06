Se billedserie Tusindvis af unge har lagt sig i kø for at være klar, når Roskilde Festival åbner indgangen til campingområdet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Festivalen starter med kø-fest i et døgn

Roskilde - 28. juni 2019 kl. 19:04 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafikken af biler og unge mennesker med telte, tasker og tårne af ølrammer på slæb fylder Køgevej fredag eftermiddag. For de mest ihærdige starter Roskilde Festival nu, selvom der endnu er et døgn til, at indgangen til festivalens campingområde åbner.

Når det sker, er det vigtigt at komme hurtigt hen til de bedste steder at lægge sin lejr. Derfor er det vigtigt at komme langt frem i køen, men Roskilde Festival accepterer ikke længere en ugelang kø, så først 24 timer før åbningen, bliver der adgang til venteområdet. Det har afstedkommet endnu et kø-ræs, for en time før venteområdets åbning, har der dannet sig en betragtelig kø ved Vor Frue Hovedgade. Altså folk, der ligger i kø for at sikre sig en god plads i køen.

Blandt de forreste sidder en gruppe unge mænd, der er kommet godt to timer før venteområdets åbning for at få en god plads i køen. De synes, det er meget godt, at man ikke længere kan ligge i kø mange dage i forvejen, så presset vokser sig tungere.

- Jeg tror, det er den bedste løsning, for det skaber ikke så mange problemer. De andre år har der været små piger, der er blevet løbet ned og ikke selv kunne komme op igen, siger Nikolai Rønman fra Viby.

Ungersvendene har over et døgns køsiddende fest foran sig, og så får de travlt, for de har planer om at få en plads helt henne ved jernbanen. Det betyder, at de kan komme til at løbe om kap med dem, der kommer fra festivalens vest-indgang, der egentlig ligger tættere på, men de ville ikke slæbe alt deres grej til den 25 mand store lejr helt over til indgangen ved Darup.

- Så må vi bare løbe lidt hurtigere, siger Ronni Kjærgaard fra Høng.

