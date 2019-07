Claes Buurgaard-Jepsen har været frivillig i Mama?s Corner i fire år. For ham er det i høj grad en social ting, men han er også glad for at kunne støtte humanitære formål, som foreningen Madklubben af 2010 uddeler festivalloverskuddet til.

Festivalen er en livsnerve for foreningslivet

Mange lokale foreninger lige fra Roskilde Ældre Motion til en støttegruppe for Børnehuset Lyngbakken er på Roskilde Festival i disse dage for at tjene penge til deres arbejde ved at være hegnsvagter, servere fadøl eller noget helt tredje, der får festivalhjulene til at dreje. For de mange foreninger gør festivalugen en kæmpe forskel for de muligheder, de har resten af året.

