Festivalbands kommer alligevel til Roskilde

Roskilde - 17. juli 2020 kl. 12:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To af de danske navne, som skulle have spillet på Roskilde Festival i år, får nu alligevel mulighed for at optræde i byen, selv om der selvfølgelig er en forskel på at spille på Roskilde og i Roskilde.

Joyce og Ganger skulle begge have haft deres festivaldebut i optaktsdagene, men som et lille plaster på såret giver de i stedet koncert henholdsvis onsdag den 22. juli i Bibliotekshaven og onsdag den 5. august på Roskilde Festival Højskole.

Joyce kan opleves på scene i den nye bibliotekshave den 22. juli klokken 19-20.30, og forud for koncerten vil der være en samtale med bandet, hvor de blandt andet fortæller om deres ungdom i Roskilde-området. Bandet er blevet udråbt til et af dansk musik nye og helt store håb, og deres single »Djævlen« er udvalgt til P3s uundgåelige, mens debutsinglen »Tomme ord« blev »Ugens Kanon« på P3 og P6.

Joyce er også sat til at spille på Gimle fredag den 28. august sammen med Blikfang og Ecstasy in Order, hvilket bliver den første kocert på spillestedet siden nedlukningen i marts. Arrangement er gratis, men da der er et begrænset antal pladser, skal man reservere en billet via hjemmesiden www.roskildebib.dk/arrangementer/musik/joyce-koncert-talk

I tilfælde af regn rykkes koncerten ind på bibliotekets scene i musikafdelingen.

Koncerten med Ganger på Roskilde Festival Højskole den 5. august er ligeledes gratis, men her er der også et begrænset antal pladser. Billet kan reserveres via rofh.dk/kalender/ganger/

