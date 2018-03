Der findes endnu ingen skitser af det kommende kompleks, der skal huse Roskilde Festival, Aaben Dans og Råstof Roskilde. Tidligere havde Roskilde Festival planer om at blive en del af Rockmagneten. Dengang var det planen, at det ny jovedsæde (til højre) skulle flankere rockmuseet Ragnarock.

Festival vil bygge nyt med dansere og musikere

Roskilde - 13. marts 2018 kl. 12:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Festival lader til at have fundet ud af, hvor organisationens ny hovedkvarter skal ligge.

Tidligere var der planer om, at festivalen skulle indgå i Rockmagneten på Musicon i en treenighed, hvor Roskilde Festival Højskole og Ragnarock var de øvrige deltagere, men nu har festivalen fundet sammen med to andre partnere om at bygge et andet sted på Musicon.

De ny partnere er egnsteatret Aaben Dans og Råstof Roskilde, som bl.a. stiller øvelokaler til rådighed for amatørmusikere. Sammen planlægger de tre nu at bygge et fælles kompleks med udgangspunkt i Laboratoriet, hvor Aaben Dans holder til. Det ny byggeri skal dække de tre aktørers egne pladsbehov, men mange faciliteter skal være fælles, så huset bliver et kreativt mødested for musikere, dansere, frivillige, professionelle og alle andre, der har deres gang hos en af de tre aktører.

Hvor stor byggebudgettet bliver, er endnu ikke oplyst, men den kommunale del bliver omkring 25 millioner kroner, hvoraf størstedelen skal bruges til øvelokaler til Råstof Roskilde.

David Karlsson, daglig leder af Råstof Roskilde, krydser fingre for, at der er politisk opbakning til projektet, som både vil give nye øvelokaler, som i højere grad bil kunne tiltrække de digitale musikere, som i dag vælger at arbejde med deres musik hjemme, og som vil kunne give dem det samlingssted, som de ikke har i dag.

- Når man træder ud af et øvelokale, er det ud i den fri luft, og det fungerer måske meget godt i august, hvor alle synes, det er hyggeligt at være ude, men vi mangler fællesfaciliteter og toiletter. Det, vi gerne vil have skabt, er et miljø, hvor vores brugere bliver inspireret af hinanden og kan drage glæde af hinandens forskelligheder. Og dans og musik og festival er ikke fjernt fra hinanden, men hænger fint sammen, siger David Karlsson.

For Aaben Dans vil planerne foruden permanente lokaler til administrationen først og fremmest resultere i mere albuerum til danserne, der har været presset på kvadratmeter. Mere plads giver derfor mulighed for at tage nye aktiviteter ind, som man hidtil har været afskåret fra. Desuden ser den kunstneriske leder, Thomas Eisenhardt, et stort potentiale i, at kreative mennesker med forskellig baggrund bliver bragt sammen.

- At der kommer borgere, publikum, frivillige, professionelle og amatører ind i samme hus, hvor der sker forskellige ting, der smitter af på hinanden, er et fantastisk perspektiv. Der vil ske ting, i det hus, som vi ikke kan forudse, fordi tingene først opstår, når forskellige mennesker møder hinanden, siger Thomas Eisenhardt.

Roskilde Festival ønsker ikke at kommentere planerne, før politikerne har vendt tommelfingeren opad. Det forventes at ske onsdag.

