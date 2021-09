Se billedserie Kortet over Roskilde Festival er under ommøblering, blandt andet af grusgravningen, som løbende ændrer festivalens fysiske vilkår, men direktøren er sikker på, om der er plads nok. Foto: Kristian Jørgensen

Festival tager tilløb til nye tiltag i 2022

Roskilde - 18. september 2021 kl. 08:21 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Folk er klar til store fællesoplevelser igen. Det har The Minds of 99 senest vist med en koncert for 50.000 mennesker i Parken.

Roskilde Festival er også klar til at levere Nordeuropas største festival igen til næste sommer.

- Vi er bestemt sikre på, at vi kan lave festival. Det er jo en lykkens uge, hvor corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom, siger Roskilde Festivals direktør, Signe Lopdrup, i hovedkvarteret på Havsteensvej, hvor der her 10 måneder før showstart er gang i møder og planlægning.

Ny nummer 50 Det bliver Roskilde Festival nummer 50, som nu skal finde sted i 2022 frem for i 2020 som planlagt. Men verden har ikke stået stille, og Roskilde Festival kommer ikke til at tage den samme plan op af skuffen.

- Det er ikke sådan, at alt bliver anderledes, men der kommer nye tiltag, fordi vi har flyttet os siden. Det har været vigtigt for os hele tiden, at fejringen af festival nummer 50 peger fremad og ikke tilbage, siger Signe Lopdrup.

Gentænkningen gælder ikke kun navnene på plakaten, men også festivalens øvrige setup.

Pandemien har skubbet til mange ting, men planlægningen er først for alvor i gang nu, så direktøren kan ikke sige meget mere, end at Roskilde Festival kommer til at flytte sig.

- Nu har vi haft to sæsoner, hvor vi ikke har lavet festival, og det betyder også, at vi har mulighed for at genstarte måden at gå på festival og nogle af de vaner og forbrugsmønstre, som vi er i dialog med vores deltagere om. Vi ser det som et momentum for, at vi kan flytte os i en mere bæredygtig retning, siger hun.

Det er tiderne Økonomien spiller også en rolle for mulighederne. Roskilde Festival har ikke det fulde overblik endnu, men har fået imødekommet deres hovedansøgning om kompensation for 2020. Endnu mangler en del af 2020 og 2021, men det første skridt er betryggende for direktøren.

Skal til at hyre Roskilde Festivals organisation er blevet reduceret med en tredjedel under coronakrisen. De er nu ca. 60 årsværk, før corona: 95.

Der vil komme nye folk til i den kommende tid, men ikke i de samme stillinger som før. Festivalen skal indrette sig efter en ny virkelighed og skal først finde ud af, hvilke folk der nu er brug for.

Roskilde Festivals store gruppe af kernefrivillige, der er med hele året, har hængt ved gennem coronakrisen. Det store spørgsmål er, om der igen vil være folk til at stå vagt og samle burgere i 2022?

Det betyder, at selve festivalen står til at have samme økonomi som i 2020. Det er mest godt, men rydder ikke alt tvivl af vejen.

- Den store forskel i forhold til andre år er, at vi faktisk har solgt alle vores billetter, så vi ved, hvilken økonomi der ligger i Roskilde 2022-pengekassen. Vi ved også, at vi ikke kan sætte priserne op, men priserne stiger på alt muligt andet i samfundet - også meget af det, der betyder rigtig meget for at lave festivaler, siger Signe Lopdrup og nævner de for tiden markant stigende priser på materialer, men også transport og manglen på »de sorte T-shirts«, som er tandhjulene i branchen.

Der er stadig mange ubekendte på festivaldirektørens hånd, for eksempel hvad prisniveauet er på de store koncertnavne.

- Der er meget, hvor vi er overbeviste om, at nu kører det igen, og så er det bare vores virkelighed at planlægge i utroligt usikre miljøer, siger Signe Lopdrup og bebuder de første koncertnavne inden længe.

Mere plads og fælleskab Det første, festivalen kommer til at løfte sløret for, er nogle af de fysiske ændringer af pladsen, der er i støbeskeen til 2022.

Planen er blandt andet at skabe mere plads, så man kan trække sig tilbage fra det intense festivalmylder.

Festivalen kommer også til at sætte endnu mere ind på at blive bæredygtige, og så sætter de fokus på sundhed og trivsel.

Det gælder både forebyggende sundhedsarbejde frem for kun at reagere på opståede situationer, men også pleje af fællesskabet for de unge på festivalen.

- De unge har siddet derhjemme, og med al respekt for alle os andre er det ikke lige så hårdt at miste en sommer, når man er plus 40, som det er, når man er 16. Det er formende og dannende oplevelser. En sommer flytter dig jo, giver dig retning, nye venner og input til din livsbane, når du er 16-20 år, siger Signe Lopdrup.

Udvikling sat i stå Selv om Roskilde Festivals 2022-økonomi virker sikker, er der stadig et hul i kassen på 16 mio. kr. Det er i Fonden Roskilde Festival, der ikke får kompensation, fordi festivalen er almennyttig og dermed momsfritaget.

Det kunne endda have været meget værre, men festivalen har andre forretningsområder som at opbygge coronatestcentre. Og sat udviklingen i stå, hvad angår alt det langsigtede som investeringer i infrastruktur og it.

- Vi har tabsbegrænset på alt det, hvor vi plejer at investere i os selv. Hvis vi havde gjort, som vi plejer og fortsat med at investere i os selv, var underskuddet blevet meget større, siger direktør Signe Lopdrup.

Hun er ikke færdig med lobbyarbejdet, men håber at få dækket tabet via en pulje for almennyttige festivaler

