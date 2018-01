Foto: Anders Ole Olsen

Festival-pusher fik hårdere straf end anklageren forlangte

Roskilde - 12. januar 2018

Når anklagemyndigheden argumenterer for en fængselsstraf af en vis længde, hører det til sjældenhederne, at retten af egen drift fastsætter en straf, der er hårdere.

Det var imidlertid, hvad der skete, da en 25-årig mand var i Retten i Roskilde, tiltalt for at sælge hash ved Roskilde Festival.

Han blev anholdt ved Indgang East et døgn efter at campingområdet var blevet åbnet. På sig havde han 90 gram hash, nogle joints, en digitalvægt og en foldekniv. I retten sagde han, at han ikke havde billet til festivalen og erkendte, at han havde til hensigt at sælge varerne, omend han nok også selv ville ryge lidt af hashen.

Anklagemyndigheden forlangte, at straffen til den 25-årige skulle være 20 dages betinget fængsel, men to af domsmandsrettens tre dommere stemte for, at straffen skulle være 30 dage.

Det var begrundet med mængden af hash og ikke mindst med, at straffene for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer generelt er blevet skærpet. Den tredje dommer var indstillet på at følge anklagemyndighedens ønske og fandt derfor, at 20 dage var passende.

I den slags situationer er det almindeligt stemmeflertal, der afgør sagen, og derfor blev straffen på 30 dages fængsel, som retten efter en samlet vurdering af den 25-åriges forhold rent undtagelsesvist besluttede at gøre betinget.